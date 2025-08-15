Шоколадно-смородиновый муссовый торт с блинами на закваске — изысканный десерт для особых случаев

Шоколадно-смородиновый муссовый торт с блинами — вау десерт
Шоколадно-смородиновый муссовый торт с блинами на закваске — это десерт, который поражает не только вкусом, но и подачей. Сочетание нежных шоколадных блинов и воздушного смородинового мусса создает гармонию, от которой трудно оторваться. Этот торт станет украшением праздничного стола и настоящим сюрпризом для гостей.
Рецепт опубликовали на Youtube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- закваска на пике — 150 г;
- молоко — 400 г;
- мука — 200 г (100 г пшеничной, 50 г цельнозерновой, 50 г из спельты);
- какао — 25 г;
- сахар — 3 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сода — 0,3 ч. л.;
- кипяток — 100 г;
- сливочное масло — 30 г;
- растительное масло — 50 г.
Для мусса:
- черная смородина — 300 г;
- сахар — 80 г;
- желатин — 10 г;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- сливки жирностью 35% — 200 мл.
Способ приготовления
Для приготовления блинов в глубокой миске смешать молоко с закваской, добавить просеянную муку и какао. Перемешать венчиком до однородности, оставить на 20-30 минут.
Вмешать сахар, соль, соду, кипяток и оба вида масла. Снова перемешать и оставить на 1 час. После этого выпечь блины. Остывшие блины обрезать по диаметру формы так, чтобы оставался зазор 1 см для мусса.
Для приготовления мусса желатин замочить в 2 ст. л. холодной воды на 10 минут. Смородину перебить блендером, протереть через сито, добавить сахар и лимонный сок. Подогреть на среднем огне до растворения сахара, добавить желатин и тщательно размешать. Остудить до комнатной температуры. Сливки взбить до мягких пиков и осторожно смешать с ягодной массой.
Дно разъемной формы застелить пергаментом, выложить первый блинчик и смазать муссом.
Чередовать слои, заканчивая муссом (примерно 8 блинов).
Накрыть пищевой пленкой и оставить в холодильнике на ночь.
Перед подачей провести ножом по краю, снять форму и украсить по желанию.
