Шоколадно-смородиновый муссовый торт с блинами на закваске — изысканный десерт для особых случаев

Муссовый торт. Фото: кадр из видео

Шоколадно-смородиновый муссовый торт с блинами на закваске — это десерт, который поражает не только вкусом, но и подачей. Сочетание нежных шоколадных блинов и воздушного смородинового мусса создает гармонию, от которой трудно оторваться. Этот торт станет украшением праздничного стола и настоящим сюрпризом для гостей.

Рецепт опубликовали на Youtube канале Eva Daren.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

закваска на пике — 150 г;

молоко — 400 г;

мука — 200 г (100 г пшеничной, 50 г цельнозерновой, 50 г из спельты);

какао — 25 г;

сахар — 3 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

сода — 0,3 ч. л.;

кипяток — 100 г;

сливочное масло — 30 г;

растительное масло — 50 г.

Для мусса:

черная смородина — 300 г;

сахар — 80 г;

желатин — 10 г;

лимонный сок — 1 ст. л.;

сливки жирностью 35% — 200 мл.

Способ приготовления

Для приготовления блинов в глубокой миске смешать молоко с закваской, добавить просеянную муку и какао. Перемешать венчиком до однородности, оставить на 20-30 минут.

Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Вмешать сахар, соль, соду, кипяток и оба вида масла. Снова перемешать и оставить на 1 час. После этого выпечь блины. Остывшие блины обрезать по диаметру формы так, чтобы оставался зазор 1 см для мусса.

Черная смородина. Фото: кадр из видео

Для приготовления мусса желатин замочить в 2 ст. л. холодной воды на 10 минут. Смородину перебить блендером, протереть через сито, добавить сахар и лимонный сок. Подогреть на среднем огне до растворения сахара, добавить желатин и тщательно размешать. Остудить до комнатной температуры. Сливки взбить до мягких пиков и осторожно смешать с ягодной массой.

Приготовление блинов. Фото: кадр из видео

Дно разъемной формы застелить пергаментом, выложить первый блинчик и смазать муссом.

Блины для торта. Фото: кадр из видео

Чередовать слои, заканчивая муссом (примерно 8 блинов).

Приготовление торта. Фото: кадр из видео

Накрыть пищевой пленкой и оставить в холодильнике на ночь.

Украшение торта. Фото: кадр из видео

Перед подачей провести ножом по краю, снять форму и украсить по желанию.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой легких десертов, которые прекрасно подходят на лето

Летний десерт с вишнями №1 за 5 минут, который готовится без выпечки и желатина.

Простой рецепт десерта с малиной, как в ресторане для которого понадобится 300 мл. молока.