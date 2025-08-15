Видео
Шоколадно-смородиновый муссовый торт с блинами — вау десерт

15 августа 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Шоколадно-смородиновый муссовый торт с блинами на закваске — изысканный десерт для особых случаев
Муссовый торт. Фото: кадр из видео
Шоколадно-смородиновый муссовый торт с блинами на закваске — это десерт, который поражает не только вкусом, но и подачей. Сочетание нежных шоколадных блинов и воздушного смородинового мусса создает гармонию, от которой трудно оторваться. Этот торт станет украшением праздничного стола и настоящим сюрпризом для гостей.

Рецепт опубликовали на Youtube канале Eva Daren.

Вам понадобится:

  • закваска на пике — 150 г;
  • молоко — 400 г;
  • мука — 200 г (100 г пшеничной, 50 г цельнозерновой, 50 г из спельты);
  • какао — 25 г;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сода — 0,3 ч. л.;
  • кипяток — 100 г;
  • сливочное масло — 30 г;
  • растительное масло — 50 г.

Для мусса:

  • черная смородина — 300 г;
  • сахар — 80 г;
  • желатин — 10 г;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • сливки жирностью 35% — 200 мл.

Способ приготовления

Для приготовления блинов в глубокой миске смешать молоко с закваской, добавить просеянную муку и какао. Перемешать венчиком до однородности, оставить на 20-30 минут.

рецепта торта з млинцями
Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Вмешать сахар, соль, соду, кипяток и оба вида масла. Снова перемешать и оставить на 1 час. После этого выпечь блины. Остывшие блины обрезать по диаметру формы так, чтобы оставался зазор 1 см для мусса.

мусовий торт
Черная смородина. Фото: кадр из видео

Для приготовления мусса желатин замочить в 2 ст. л. холодной воды на 10 минут. Смородину перебить блендером, протереть через сито, добавить сахар и лимонный сок. Подогреть на среднем огне до растворения сахара, добавить желатин и тщательно размешать. Остудить до комнатной температуры. Сливки взбить до мягких пиков и осторожно смешать с ягодной массой.

рецепт млинцевого торта
Приготовление блинов. Фото: кадр из видео

Дно разъемной формы застелить пергаментом, выложить первый блинчик и смазать муссом.

смачний торт з млинців
Блины для торта. Фото: кадр из видео

Чередовать слои, заканчивая муссом (примерно 8 блинов).

торт з млинцями та смородиною
Приготовление торта. Фото: кадр из видео

Накрыть пищевой пленкой и оставить в холодильнике на ночь.

шоколадний мусовий торт з млинцями
Украшение торта. Фото: кадр из видео

Перед подачей провести ножом по краю, снять форму и украсить по желанию.

