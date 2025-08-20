Сезонный пирог с любыми ягодами — рецепт приготовления с тонким тестом и щедрой начинкой

Пирог с любыми ягодами — в этот десерт можно влюбиться
Очень вкусный сезонный пирог с любыми ягодами — это простая основа на холодном масле и много сочной начинки из любимых фруктов. Выбирайте то, что есть: абрикосы, сливы, яблоки, груши, вишня или малина. Крахмал помогает удержать сок, тесто остается тонким и румяным, а вкус — ярким и летним. Такой пирог легко приготовить для семейного чаепития или праздничного стола.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- мука пшеничная — 140 г;
- сахар — 1 ст. л.;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- масло сливочное (замороженное) — 90 г;
- вода ледяная — 2 ст. л.;
- абрикосы — 300 г (или любые ягоды или фрукты по выбору);
- крахмал кукурузный — ½ ст. л.;
- сахар для начинки — по своему вкусу;
- желток или молоко — для смазывания краев;
- орехи измельченные — 50 г (миндаль или другие, по желанию).
Способ приготовления
В миске смешать муку с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. На терке натереть замороженное сливочное масло непосредственно в муку, быстро перетереть пальцами до крошки, сохраняя масло холодным.
Добавить ледяную воду, собрать тесто в шар, завернуть и охладить, чтобы оно стало плотным и пластичным.
Подготовить начинку: фрукты или ягоды вымыть, обсушить, удалить косточки и нарезать дольками по необходимости. Смешать с крахмалом и сахаром по своему вкусу, легонько перемешать, чтобы не пустить лишний сок.
Охлажденное тесто раскатать в тонкий круг или овал на пергаменте, перенести вместе с пергаментом на противень. Распределить начинку по центру, оставляя свободные края. Завернуть края теста внутрь, прикрывая начинку, и слегка прижать сгибы. Смазать края желтком или молоком, по желанию посыпать измельченными орехами.
Выпекать до золотистого цвета основы и румяных краев, ориентироваться на плотную, но сочную начинку и загустевший сок. Переложить пирог на решетку, дать ему немного остыть. Подавать теплым или комнатной температуры.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой легких десертов, которые прекрасно подходят на лето
Летний десерт с вишнями №1 за 5 минут, который готовится без выпечки и желатина.
Простой рецепт десерта с малиной, как в ресторане для которого понадобится 300 мл. молока.
Читайте Новини.LIVE!