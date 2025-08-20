Сезонный пирог с любыми ягодами — рецепт приготовления с тонким тестом и щедрой начинкой

Пирог с абрикосами. Фото: кадр из видео

Очень вкусный сезонный пирог с любыми ягодами — это простая основа на холодном масле и много сочной начинки из любимых фруктов. Выбирайте то, что есть: абрикосы, сливы, яблоки, груши, вишня или малина. Крахмал помогает удержать сок, тесто остается тонким и румяным, а вкус — ярким и летним. Такой пирог легко приготовить для семейного чаепития или праздничного стола.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Вам понадобится:

мука пшеничная — 140 г;

сахар — 1 ст. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

масло сливочное (замороженное) — 90 г;

вода ледяная — 2 ст. л.;

абрикосы — 300 г (или любые ягоды или фрукты по выбору);

крахмал кукурузный — ½ ст. л.;

сахар для начинки — по своему вкусу;

желток или молоко — для смазывания краев;

орехи измельченные — 50 г (миндаль или другие, по желанию).

Способ приготовления

В миске смешать муку с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. На терке натереть замороженное сливочное масло непосредственно в муку, быстро перетереть пальцами до крошки, сохраняя масло холодным.

Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Добавить ледяную воду, собрать тесто в шар, завернуть и охладить, чтобы оно стало плотным и пластичным.

Тесто для пирога. Фото: кадр из видео

Подготовить начинку: фрукты или ягоды вымыть, обсушить, удалить косточки и нарезать дольками по необходимости. Смешать с крахмалом и сахаром по своему вкусу, легонько перемешать, чтобы не пустить лишний сок.

Тесто и абрикосы. Фото: кадр из видео

Охлажденное тесто раскатать в тонкий круг или овал на пергаменте, перенести вместе с пергаментом на противень. Распределить начинку по центру, оставляя свободные края. Завернуть края теста внутрь, прикрывая начинку, и слегка прижать сгибы. Смазать края желтком или молоком, по желанию посыпать измельченными орехами.

Кусок пирога. Фото: кадр из видео

Выпекать до золотистого цвета основы и румяных краев, ориентироваться на плотную, но сочную начинку и загустевший сок. Переложить пирог на решетку, дать ему немного остыть. Подавать теплым или комнатной температуры.

