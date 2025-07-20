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Головна arrow Смак arrow Пиріг з вишнями — не рецепт, а золото, що передається у спадок arrow

Пиріг з вишнями — не рецепт, а золото, що передається у спадок

20 липня 2025 03:01
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Пиріг з вишнями з меренгою — рецепт, що зберігається в родині поколіннями
Пиріг з вишнями. Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей пиріг — справжня сімейна коштовність, смак якої одразу повертає в дитинство. Поєднання ніжного тіста, соковитої вишневої начинки та повітряної меренги створює десерт, що викликає захоплення з першого шматочка. Такий рецепт хочеться берегти й передавати далі — адже це не просто випічка, а частинка душі.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • розм’якшене вершкове масло — 120 г;
  • сіль — щіпка;
  • цукор — 100 г;
  • яєчні жовтки — 3 шт.;
  • борошно — 240 г;
  • розпушувач — 16 г;
  • молоко — 90 г;
  • вишня — 600 г;
  • цукор — 60 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 30 г;
  • вода — 50 г;
  • яєчні білки — 3 шт.;
  • сіль — щіпка;
  • цукор — 60 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 1 ч. л.;
  • мигдалеві пелюстки — 50 г.

Спосіб приготування

Збити розм’якшене вершкове масло з дрібкою солі та цукром до пишної маси. Ввести жовтки по одному, не припиняючи збивати. Просіяти борошно з розпушувачем і поступово додати до масляної суміші. Влити молоко і замісити тісто до однорідності.

пиріг з вишнями з меренгою, рецепт, що зберігається в родині поколіннями
Тісто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти його у форму розміром 28×18 см, застелену пергаментом, розрівняти й випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 25 хвилин до легкого зарум’янення.

рецепт пирога з вишнями з меренгою
Тісто та вишні. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки з’єднати вишні з цукром у сковороді, довести до кипіння на середньому вогні, постійно помішуючи. Розчинити кукурудзяний крохмаль у холодній воді, влити до вишень і варити ще 3 хвилини до загущення. Зняти з вогню, дати охолонути, а потім викласти на спечену основу.

смачний рецепт пирога з вишнями з меренгою
Шматок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Для меренги збити білки з дрібкою солі до появи пишної піни. Поступово додати цукор і збити до стійких піків. Додати кукурудзяний крохмаль, ще раз збити. Викласти меренгу на вишневий шар, розрівняти лопаткою, посипати мигдалевими пелюстками й випікати ще 20 хвилин при 180 °C до золотистого верху.

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