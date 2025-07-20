Пиріг з вишнями з меренгою — рецепт, що зберігається в родині поколіннями

Пиріг з вишнями. Фото: gospodynka.com.ua

Цей пиріг — справжня сімейна коштовність, смак якої одразу повертає в дитинство. Поєднання ніжного тіста, соковитої вишневої начинки та повітряної меренги створює десерт, що викликає захоплення з першого шматочка. Такий рецепт хочеться берегти й передавати далі — адже це не просто випічка, а частинка душі.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

розм’якшене вершкове масло — 120 г;

сіль — щіпка;

цукор — 100 г;

яєчні жовтки — 3 шт.;

борошно — 240 г;

розпушувач — 16 г;

молоко — 90 г;

вишня — 600 г;

цукор — 60 г;

кукурудзяний крохмаль — 30 г;

вода — 50 г;

яєчні білки — 3 шт.;

сіль — щіпка;

цукор — 60 г;

кукурудзяний крохмаль — 1 ч. л.;

мигдалеві пелюстки — 50 г.

Спосіб приготування

Збити розм’якшене вершкове масло з дрібкою солі та цукром до пишної маси. Ввести жовтки по одному, не припиняючи збивати. Просіяти борошно з розпушувачем і поступово додати до масляної суміші. Влити молоко і замісити тісто до однорідності.

Тісто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти його у форму розміром 28×18 см, застелену пергаментом, розрівняти й випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 25 хвилин до легкого зарум’янення.

Тісто та вишні. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки з’єднати вишні з цукром у сковороді, довести до кипіння на середньому вогні, постійно помішуючи. Розчинити кукурудзяний крохмаль у холодній воді, влити до вишень і варити ще 3 хвилини до загущення. Зняти з вогню, дати охолонути, а потім викласти на спечену основу.

Шматок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Для меренги збити білки з дрібкою солі до появи пишної піни. Поступово додати цукор і збити до стійких піків. Додати кукурудзяний крохмаль, ще раз збити. Викласти меренгу на вишневий шар, розрівняти лопаткою, посипати мигдалевими пелюстками й випікати ще 20 хвилин при 180 °C до золотистого верху.

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