Пиріг з вишнями з меренгою — рецепт, що зберігається в родині поколіннями

Пиріг з вишнями — не рецепт, а золото, що передається у спадок
Цей пиріг — справжня сімейна коштовність, смак якої одразу повертає в дитинство. Поєднання ніжного тіста, соковитої вишневої начинки та повітряної меренги створює десерт, що викликає захоплення з першого шматочка. Такий рецепт хочеться берегти й передавати далі — адже це не просто випічка, а частинка душі.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- розм’якшене вершкове масло — 120 г;
- сіль — щіпка;
- цукор — 100 г;
- яєчні жовтки — 3 шт.;
- борошно — 240 г;
- розпушувач — 16 г;
- молоко — 90 г;
- вишня — 600 г;
- цукор — 60 г;
- кукурудзяний крохмаль — 30 г;
- вода — 50 г;
- яєчні білки — 3 шт.;
- сіль — щіпка;
- цукор — 60 г;
- кукурудзяний крохмаль — 1 ч. л.;
- мигдалеві пелюстки — 50 г.
Спосіб приготування
Збити розм’якшене вершкове масло з дрібкою солі та цукром до пишної маси. Ввести жовтки по одному, не припиняючи збивати. Просіяти борошно з розпушувачем і поступово додати до масляної суміші. Влити молоко і замісити тісто до однорідності.
Перекласти його у форму розміром 28×18 см, застелену пергаментом, розрівняти й випікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 25 хвилин до легкого зарум’янення.
Для начинки з’єднати вишні з цукром у сковороді, довести до кипіння на середньому вогні, постійно помішуючи. Розчинити кукурудзяний крохмаль у холодній воді, влити до вишень і варити ще 3 хвилини до загущення. Зняти з вогню, дати охолонути, а потім викласти на спечену основу.
Для меренги збити білки з дрібкою солі до появи пишної піни. Поступово додати цукор і збити до стійких піків. Додати кукурудзяний крохмаль, ще раз збити. Викласти меренгу на вишневий шар, розрівняти лопаткою, посипати мигдалевими пелюстками й випікати ще 20 хвилин при 180 °C до золотистого верху.
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