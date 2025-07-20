Пирог с вишнями с меренгой — рецепт, хранящийся в семье поколениями

Пирог с вишнями. Фото: gospodynka.com.ua

Этот пирог — настоящая семейная драгоценность, вкус которой сразу возвращает в детство. Сочетание нежного теста, сочной вишневой начинки и воздушной меренги создает десерт, который вызывает восхищение с первого кусочка. Такой рецепт хочется беречь и передавать дальше — ведь это не просто выпечка, а частичка души.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

размягченное сливочное масло — 120 г;

соль — щепотка;

сахар — 100 г;

яичные желтки — 3 шт.;

мука — 240 г;

разрыхлитель — 16 г;

молоко — 90 г;

вишня — 600 г;

сахар — 60 г;

кукурузный крахмал — 30 г;

вода — 50 г;

яичные белки — 3 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 60 г;

кукурузный крахмал — 1 ч. л.;

миндальные лепестки — 50 г.

Способ приготовления

Взбить размягченное сливочное масло со щепоткой соли и сахаром до пышной массы. Ввести желтки по одному, не прекращая взбивать. Просеять муку с разрыхлителем и постепенно добавить к масляной смеси. Влить молоко и замесить тесто до однородности.

Тесто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить его в форму размером 28×18 см, застеленную пергаментом, разровнять и выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 25 минут до легкого зарумянивания.

Тесто и вишни. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки соединить вишни с сахаром в сковороде, довести до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. Растворить кукурузный крахмал в холодной воде, влить к вишням и варить еще 3 минуты до загустения. Снять с огня, дать остыть, а затем выложить на испеченную основу.

Кусок пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Для меренги взбить белки со щепоткой соли до появления пышной пены. Постепенно добавить сахар и взбить до устойчивых пиков. Добавить кукурузный крахмал, еще раз взбить. Выложить меренгу на вишневый слой, разровнять лопаткой, посыпать миндальными лепестками и выпекать еще 20 минут при 180 °C до золотистого верха.

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