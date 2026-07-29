Пишні оладки на кефірі без дріжджів: простий рецепт як у дитинстві

Оладки на кефірі. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться приготувати по-справжньому пишні оладки, варто скористатися цим перевіреним рецептом. Завдяки теплому кефіру, правильній консистенції тіста та невеликій хитрості вони виходять високими, ніжними й повітряними, а за смаком нагадують маленькі домашні пончики.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кефір — 500 мл.;

яйце — 1 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

сіль — ½ ч. л.;

борошно — 380 г;

сода — 1 ч. л.;

олія — для смаження.

Оладки з ягодами. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Теплий кефір змішати з яйцем, цукром і сіллю. Поступово додати борошно та замісити густе тісто, яке повільно стікає з ложки. Додати соду, добре перемішати й залишити тісто на 5–10 хвилин. Після цього його більше не перемішувати. Ложкою викладати порції тіста на сковороду з добре розігрітою олією. Смажити на помірному вогні до золотистої скоринки, перевернути, накрити кришкою та довести до готовності. Готові оладки викласти на паперовий рушник і подавати зі сметаною, медом, варенням або улюбленим джемом.

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