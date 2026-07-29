Пишні оладки на кефірі без дріжджів: простий рецепт як у дитинстві

Пухкі оладки, які роздуваються на сковороді, наче пончики: потрібно 500 мл кефіру
Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 05:04
Оладки на кефірі. Фото: smachnenke.com.ua
Якщо хочеться приготувати по-справжньому пишні оладки, варто скористатися цим перевіреним рецептом. Завдяки теплому кефіру, правильній консистенції тіста та невеликій хитрості вони виходять високими, ніжними й повітряними, а за смаком нагадують маленькі домашні пончики.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кефір — 500 мл.;
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 2 ст. л.;
- сіль — ½ ч. л.;
- борошно — 380 г;
- сода — 1 ч. л.;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Теплий кефір змішати з яйцем, цукром і сіллю.
- Поступово додати борошно та замісити густе тісто, яке повільно стікає з ложки.
- Додати соду, добре перемішати й залишити тісто на 5–10 хвилин. Після цього його більше не перемішувати.
- Ложкою викладати порції тіста на сковороду з добре розігрітою олією.
- Смажити на помірному вогні до золотистої скоринки, перевернути, накрити кришкою та довести до готовності.
- Готові оладки викласти на паперовий рушник і подавати зі сметаною, медом, варенням або улюбленим джемом.
Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день
Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів
Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї.
Читайте також:
Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань.
Реклама