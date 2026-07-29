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Головна Смак Пухкі оладки, які роздуваються на сковороді, наче пончики: потрібно 500 мл кефіру

Пухкі оладки, які роздуваються на сковороді, наче пончики: потрібно 500 мл кефіру

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 05:04
Пишні оладки на кефірі без дріжджів: простий рецепт як у дитинстві
Оладки на кефірі. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться приготувати по-справжньому пишні оладки, варто скористатися цим перевіреним рецептом. Завдяки теплому кефіру, правильній консистенції тіста та невеликій хитрості вони виходять високими, ніжними й повітряними, а за смаком нагадують маленькі домашні пончики.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кефір — 500 мл.;
  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • борошно — 380 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • олія — для смаження.
рецепт оладок не кефірі на сніданок
Оладки з ягодами. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Теплий кефір змішати з яйцем, цукром і сіллю. 
  2. Поступово додати борошно та замісити густе тісто, яке повільно стікає з ложки. 
  3. Додати соду, добре перемішати й залишити тісто на 5–10 хвилин. Після цього його більше не перемішувати.
  4. Ложкою викладати порції тіста на сковороду з добре розігрітою олією. 
  5. Смажити на помірному вогні до золотистої скоринки, перевернути, накрити кришкою та довести до готовності.
  6. Готові оладки викласти на паперовий рушник і подавати зі сметаною, медом, варенням або улюбленим джемом.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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