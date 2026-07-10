Пісочний пиріг з вишнею та сметанною заливкою: хіт сезону 2026

Пісочний пиріг з вишнею. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

У сезон вишні складно відмовитися від домашньої випічки, яка наповнює оселю неймовірним ароматом. Цей пиріг поєднує розсипчасту пісочну основу, соковиті ягоди та ніжну сметанну заливку, що буквально тане в роті. Він стане чудовим доповненням до сімейного чаювання або святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

цукор — 200 г;

вершкове масло — 250 г;

розпушувач — 10 г;

борошно — 700 г;

ванільний цукор — 10 г.

Для начинки:

вишня без кісточок — 600 г;

сметана — 700 г;

цукор — 250 г;

ванільний цукор — 10 г;

яйця — 3 шт.;

борошно — 2 ст. л. (44 г).

Розмір форми — 25 × 35 см.

Тісто та вишні. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром і ванільним цукром до світлої маси. Додати м'яке вершкове масло та ще раз збити. Додати просіяне борошно з розпушувачем і замісити м'яке тісто. Загорнути його в харчову плівку та поставити в холодильник на 15 хвилин. Для заливки змішати сметану, яйця, цукор і ванільний цукор. Додати борошно та перемішати до однорідності. Застелити форму пергаментом, розподілити тісто по дну та сформувати невисокі бортики. Проколоти основу виделкою в кількох місцях. Вилити сметанну заливку та рівномірно розкласти зверху вишні. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 50–55 хвилин до золотистого кольору. Дати пирогу трохи охолонути, після чого нарізати порційними шматочками та подавати до чаю або кави.

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