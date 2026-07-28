Піца з кабачків на сковороді за 10 хвилин на сніданок: рецепт на 10 із 10

Піца з кабачків. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Кабачки чудово підходять не лише для оладок чи запіканок, а й для незвичайної домашньої піци. Така страва виходить соковитою, ароматною та легкою, а головне — не потребує духовки. Вона смакує як гарячою, так і після охолодження.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоді кабачки — 500 г;

помідори — 2 шт.;

яйця — 3 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

часник — 2 зубчики;

борошно — 5–6 ст. л.;

олія — 3–4 ст. л.;

свіжа зелень — до смаку;

копчена паприка — 1 ч. л.;

майоран — 1 ч. л.;

сушений базилік — 1 ч. л.;

сіль і чорний перець — до смаку.

Приготування піци. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кабачки натерти на грубій тертці, не очищаючи молоду шкірку. Один помідор нарізати кубиками, другий — тонкими півкільцями. До кабачкової маси додати яйця, подрібнений часник, зелень, сметану, спеції, сіль і перець. Перемішати, всипати борошно та замісити густе овочеве тісто. Розігріти сковороду з олією, викласти кабачкову суміш і рівномірно розподілити. Зверху розкласти шматочки помідорів, трохи присипати спеціями. Готувати під кришкою на мінімальному вогні до рум’яної скоринки знизу та повної готовності середини. Після вимкнення залишити піцу на сковороді ще на 15–20 хвилин. Готову кабачкову піцу посипати свіжою зеленню, нарізати порціями та подавати до столу. У охолодженому вигляді вона також залишається дуже смачною.

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