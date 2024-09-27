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Пюре з айви без цукру — швидкий рецепт корисної зимової заготівлі

27 вересня 2024 08:00
Ірина Сундукова - Редактор
Айвове пюре на зиму без цукру — простий рецепт корисного десерту
Айвове пюре. Фото: snowdoniacheese.co.uk
Ірина Сундукова - Редактор

Приготування домашніх заготовок на зиму — це не лише збереження смакових якостей овочів та фруктів, але й можливість насолоджуватися здоровими, натуральними продуктами без додавання цукру. Одним із таких смачних дарунків природи є айва.

Цей ароматний плід з легким кислуватим смаком стає чудовою основою для приготування пюре, яке можна використовувати як доповнення до десертів, млинців або просто насолоджуватися ним як окремим блюдом.

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Необхідні інгредієнти

  • Айва — 1 кг
  • Вода — 1-2 склянки
  • Лимонний сік — за бажанням.

Процес приготування

  • Підготовка айви. Промиваємо, видаляємо хвостики та насіння, нарізаємо на великі шматочки (шкірку залишаємо).
  • Варіння. Поміщаємо шматочки айви в каструлю, заливаємо водою та доводимо до кипіння. Зменшуємо вогонь та варимо протягом 30-40 хвилин до м’якості.
  • Подрібнення. Зливаємо зайву воду, якщо потрібно. Подрібнюємо айву блендером до однорідного стану (можна додати трохи води від варіння для рідшого пюре).
  • Додавання лимонного соку. Якщо хочете, додайте лимонний сік для покращення смаку та збереження кольору.
  • Консервація. Гаряче пюре перекладаємо в стерилізовані банки та закриваємо їх кришками. Банки мають охолонути при кімнатній температурі. Зберігаємо в прохолодному темному місці.

 

Пюре з айви без цукру — швидкий рецепт корисної зимової заготівлі - фото 1
Фото: hadiaslebanesecuisine.com

Пюре з айви можна зберігати до 1 року.

Раніше ми писали, як приготувати на зиму яблучне пюре без цукру з корицею.

Також розповідали, які корисні зміни принесе регулярне вживання гарбузового фрешу перед сніданком.

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