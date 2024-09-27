Айвове пюре на зиму без цукру — простий рецепт корисного десерту

Пюре з айви без цукру — швидкий рецепт корисної зимової заготівлі
27 вересня 2024 08:00
Айвове пюре. Фото: snowdoniacheese.co.uk
Приготування домашніх заготовок на зиму — це не лише збереження смакових якостей овочів та фруктів, але й можливість насолоджуватися здоровими, натуральними продуктами без додавання цукру. Одним із таких смачних дарунків природи є айва.
Цей ароматний плід з легким кислуватим смаком стає чудовою основою для приготування пюре, яке можна використовувати як доповнення до десертів, млинців або просто насолоджуватися ним як окремим блюдом.
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Необхідні інгредієнти
- Айва — 1 кг
- Вода — 1-2 склянки
- Лимонний сік — за бажанням.
Процес приготування
- Підготовка айви. Промиваємо, видаляємо хвостики та насіння, нарізаємо на великі шматочки (шкірку залишаємо).
- Варіння. Поміщаємо шматочки айви в каструлю, заливаємо водою та доводимо до кипіння. Зменшуємо вогонь та варимо протягом 30-40 хвилин до м’якості.
- Подрібнення. Зливаємо зайву воду, якщо потрібно. Подрібнюємо айву блендером до однорідного стану (можна додати трохи води від варіння для рідшого пюре).
- Додавання лимонного соку. Якщо хочете, додайте лимонний сік для покращення смаку та збереження кольору.
- Консервація. Гаряче пюре перекладаємо в стерилізовані банки та закриваємо їх кришками. Банки мають охолонути при кімнатній температурі. Зберігаємо в прохолодному темному місці.
Пюре з айви можна зберігати до 1 року.
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