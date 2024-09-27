Айвове пюре на зиму без цукру — простий рецепт корисного десерту

Айвове пюре. Фото: snowdoniacheese.co.uk

Приготування домашніх заготовок на зиму — це не лише збереження смакових якостей овочів та фруктів, але й можливість насолоджуватися здоровими, натуральними продуктами без додавання цукру. Одним із таких смачних дарунків природи є айва.

Цей ароматний плід з легким кислуватим смаком стає чудовою основою для приготування пюре, яке можна використовувати як доповнення до десертів, млинців або просто насолоджуватися ним як окремим блюдом.

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Необхідні інгредієнти

Айва — 1 кг

Вода — 1-2 склянки

Лимонний сік — за бажанням.

Процес приготування

Підготовка айви. Промиваємо, видаляємо хвостики та насіння, нарізаємо на великі шматочки (шкірку залишаємо).

Промиваємо, видаляємо хвостики та насіння, нарізаємо на великі шматочки (шкірку залишаємо). Варіння. Поміщаємо шматочки айви в каструлю, заливаємо водою та доводимо до кипіння. Зменшуємо вогонь та варимо протягом 30-40 хвилин до м’якості.

Поміщаємо шматочки айви в каструлю, заливаємо водою та доводимо до кипіння. Зменшуємо вогонь та варимо протягом 30-40 хвилин до м’якості. Подрібнення. Зливаємо зайву воду, якщо потрібно. Подрібнюємо айву блендером до однорідного стану (можна додати трохи води від варіння для рідшого пюре).

Зливаємо зайву воду, якщо потрібно. Подрібнюємо айву блендером до однорідного стану (можна додати трохи води від варіння для рідшого пюре). Додавання лимонного соку. Якщо хочете, додайте лимонний сік для покращення смаку та збереження кольору.

Якщо хочете, додайте лимонний сік для покращення смаку та збереження кольору. Консервація. Гаряче пюре перекладаємо в стерилізовані банки та закриваємо їх кришками. Банки мають охолонути при кімнатній температурі. Зберігаємо в прохолодному темному місці.

Фото: hadiaslebanesecuisine.com

Пюре з айви можна зберігати до 1 року.

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