Айвовое пюре на зиму без сахара — простой рецепт полезного десерта.

Айвовое пюре. Фото: snowdoniacheese.co.uk

Приготовление домашних заготовок на зиму — это не только сохранение вкусовых качеств овощей и фруктов, но и наслаждение здоровыми, натуральными продуктами без добавления сахара. Одним из таких вкусных подарков природы является айва.

Этот ароматный плод с легким кисловатым вкусом становится отличной основой для приготовления пюре, которое можно использовать в качестве дополнения к десертам, блинам или просто наслаждаться им как отдельным блюдом.

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Необходимые ингредиенты

Айва — 1 кг

Вода — 1-2 стакана

Лимонный сок — по желанию.

Процесс приготовления

Подготовка айвы. Промываем, удаляем хвостики и семена, нарезаем на большие кусочки (кожуру оставляем).

Промываем, удаляем хвостики и семена, нарезаем на большие кусочки (кожуру оставляем). Варенье. Помещаем кусочки айвы в кастрюлю, заливаем водой и доводим до кипения. Убавляем огонь и варим в течение 30-40 минут до мягкости.

Помещаем кусочки айвы в кастрюлю, заливаем водой и доводим до кипения. Убавляем огонь и варим в течение 30-40 минут до мягкости. Измельчение. Сливаем лишнюю воду, если нужно. Измельчаем айву блендером до однородного состояния (можно добавить немного воды от варки для более жидкого пюре).

Сливаем лишнюю воду, если нужно. Измельчаем айву блендером до однородного состояния (можно добавить немного воды от варки для более жидкого пюре). Добавление лимонного сока. Если хотите, добавьте лимонный сок для улучшения вкуса и цвета.

Если хотите, добавьте лимонный сок для улучшения вкуса и цвета. Консервация. Горячее пюре перекладываем в стерилизованные банки и закрываем их крышками. Банки должны остыть при комнатной температуре. Храним в прохладном темном месте.

Фото: hadiaslebanesecuisine.com

Пюре из айвы можно хранить до 1 года.

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