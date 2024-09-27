Айвовое пюре на зиму без сахара — простой рецепт полезного десерта.

Пюре из айвы без сахара — быстрый рецепт полезной зимней заготовки
Приготовление домашних заготовок на зиму — это не только сохранение вкусовых качеств овощей и фруктов, но и наслаждение здоровыми, натуральными продуктами без добавления сахара. Одним из таких вкусных подарков природы является айва.
Этот ароматный плод с легким кисловатым вкусом становится отличной основой для приготовления пюре, которое можно использовать в качестве дополнения к десертам, блинам или просто наслаждаться им как отдельным блюдом.
Необходимые ингредиенты
- Айва — 1 кг
- Вода — 1-2 стакана
- Лимонный сок — по желанию.
Процесс приготовления
- Подготовка айвы. Промываем, удаляем хвостики и семена, нарезаем на большие кусочки (кожуру оставляем).
- Варенье. Помещаем кусочки айвы в кастрюлю, заливаем водой и доводим до кипения. Убавляем огонь и варим в течение 30-40 минут до мягкости.
- Измельчение. Сливаем лишнюю воду, если нужно. Измельчаем айву блендером до однородного состояния (можно добавить немного воды от варки для более жидкого пюре).
- Добавление лимонного сока. Если хотите, добавьте лимонный сок для улучшения вкуса и цвета.
- Консервация. Горячее пюре перекладываем в стерилизованные банки и закрываем их крышками. Банки должны остыть при комнатной температуре. Храним в прохладном темном месте.
Пюре из айвы можно хранить до 1 года.
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