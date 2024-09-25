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Пюре з ожини без цукру — швидкий рецепт заготівлі на зиму

25 вересня 2024 08:05
Ірина Сундукова - Редактор
Ожинове пюре на зиму без цукру — простий рецепт смачного десерту
Ожинове пюре. Фото: cravingtocreate.com
Ірина Сундукова - Редактор

Якщо ви шукаєте спосіб заготовити ягоди ожини на зиму, спробуйте приготувати пюре без цукру. Цей простий рецепт дозволяє зберегти всю природну солодкість та аромати ягід, не використовуючи додаткових підсолоджувачів.

Як легко та швидко приготувати цю корисну закуску, яка обов'язково сподобається всім вашим близьким.

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Необхідні інгредієнти

  • Ожина — 1 кг.
  • Лимонний сік — 1-2 ст. ложки (за бажанням).

Процес приготування

  • Підготовка ягід. Взяти зрілі ягоди ожини. Видалити сміття, листя та пошкоджені ягоди. Добре промити їх під холодною проточною водою.
  • Подрібнення. Помістити ожину в глибоку каструлю або блендер. Якщо немає блендера, можна подавити ягоди товкачем.
  • Додавання лимонного соку. Це не лише додасть легкого аромату, але й допоможе консервації, адже кислота затримує розмноження бактерій.
  • Готування. Перелити пюре в каструлю та довести до кипіння на середньому вогні, постійно помішуючи. Це допоможе зберегти всі корисні властивості ягід.
  • Консервування. Гаряче пюре розлити в підготовлені стерилізовані банки (можна використовувати як скляні, так і пластикові). Закрити кришками.
  • Остигання. Перевернути банки догори дном на 5-10 хвилин для додаткової стерилізації. Потім перевернути назад та дати їм охолонути при кімнатній температурі.

Поставити пюре в темному та прохолодному місці. Воно може зберігатися до року.

 

Пюре з ожини без цукру — швидкий рецепт заготівлі на зиму - фото 1
Фото: eatingwell.com

Корисні поради

  • Якщо ви плануєте використовувати пюре в десертах або соусах, можна додати спеції — корицю або ваніль, для додаткового аромату.
  • Пюре може використовуватися як начинка для пирогів, йогуртів або як доповнення до панкейків.

Раніше ми пропонували приготувати сливове пюре без цукру на зиму.

Також ділилися рецептом натурального яблучного пюре з корицею.

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