Ожинове пюре на зиму без цукру — простий рецепт смачного десерту

Ожинове пюре. Фото: cravingtocreate.com

Якщо ви шукаєте спосіб заготовити ягоди ожини на зиму, спробуйте приготувати пюре без цукру. Цей простий рецепт дозволяє зберегти всю природну солодкість та аромати ягід, не використовуючи додаткових підсолоджувачів.

Як легко та швидко приготувати цю корисну закуску, яка обов'язково сподобається всім вашим близьким.

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Необхідні інгредієнти

Ожина — 1 кг.

Лимонний сік — 1-2 ст. ложки (за бажанням).

Процес приготування

Підготовка ягід. Взяти зрілі ягоди ожини. Видалити сміття, листя та пошкоджені ягоди. Добре промити їх під холодною проточною водою.

Взяти зрілі ягоди ожини. Видалити сміття, листя та пошкоджені ягоди. Добре промити їх під холодною проточною водою. Подрібнення. Помістити ожину в глибоку каструлю або блендер. Якщо немає блендера, можна подавити ягоди товкачем.

Помістити ожину в глибоку каструлю або блендер. Якщо немає блендера, можна подавити ягоди товкачем. Додавання лимонного соку. Це не лише додасть легкого аромату, але й допоможе консервації, адже кислота затримує розмноження бактерій.

Це не лише додасть легкого аромату, але й допоможе консервації, адже кислота затримує розмноження бактерій. Готування. Перелити пюре в каструлю та довести до кипіння на середньому вогні, постійно помішуючи. Це допоможе зберегти всі корисні властивості ягід.

Перелити пюре в каструлю та довести до кипіння на середньому вогні, постійно помішуючи. Це допоможе зберегти всі корисні властивості ягід. Консервування. Гаряче пюре розлити в підготовлені стерилізовані банки (можна використовувати як скляні, так і пластикові). Закрити кришками.

Гаряче пюре розлити в підготовлені стерилізовані банки (можна використовувати як скляні, так і пластикові). Закрити кришками. Остигання. Перевернути банки догори дном на 5-10 хвилин для додаткової стерилізації. Потім перевернути назад та дати їм охолонути при кімнатній температурі.

Поставити пюре в темному та прохолодному місці. Воно може зберігатися до року.

Фото: eatingwell.com

Корисні поради

Якщо ви плануєте використовувати пюре в десертах або соусах, можна додати спеції — корицю або ваніль, для додаткового аромату.

Пюре може використовуватися як начинка для пирогів, йогуртів або як доповнення до панкейків.

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