Ежевичное пюре на зиму без сахара – простой рецепт вкусного десерта.

Пюре из ежевики без сахара — быстрый рецепт заготовки на зиму
25 сентября 2024 08:05
Ежевичное пюре. Фото: cravingtocreate.com
Если вы ищете способ заготовить ягоды ежевики на зиму, попробуйте приготовить пюре без сахара. Этот простой рецепт позволяет сохранить всю природную сладость и ароматы ягод, не используя дополнительные подсластители.
Как легко и быстро приготовить полезную закуску, которая обязательно понравится всем вашим близким.
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Необходимые ингредиенты
- Ежевика — 1 кг.
- Лимонный сок — 1-2 ст. ложки (по желанию).
Процесс приготовления
- Подготовка ягод. Взять зрелые ягоды ежевики. Удалить мусор, листья и поврежденные ягоды. Хорошо промыть под холодной проточной водой.
- Измельчение. Поместить ежевику в глубокую кастрюлю или блендер. Если нет блендера, можно подавить ягоды толкучкой.
- Добавление лимонного сока. Это не только придаст легкий аромат, но и поможет консервации, ведь кислота задерживает размножение бактерий.
- Приготовление. Перелить пюре в кастрюлю и довести до кипения на среднем огне постоянно помешивая. Это поможет сохранить все полезные свойства ягод.
- Консервирование. Горячее пюре разлить в подготовленные стерилизованные банки (можно использовать как стеклянные, так и пластиковые). Закрыть крышками.
- Остывание. Перевернуть банки вверх дном на 5-10 минут для дополнительной стерилизации. Затем перевернуть и дать им остыть при комнатной температуре.
Поставить пюре в темное и прохладное место. Она может храниться до года.
Полезные советы
- Если вы планируете использовать пюре в десертах или соусах, можно добавить специи — корицу или ваниль для дополнительного аромата.
- Пюре может использоваться в качестве начинки для пирогов, йогуртов или как дополнение к панкейкам.
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