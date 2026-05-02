Плов без рису: з цією крупою виходить в 100 раз смачніше

Плов без рису. Фото: gospodynka.com.ua

Цей варіант плову приємно дивує своїм смаком і простотою приготування. Пшоно виходить ніжним, добре вбирає соки м’яса та спецій і зовсім не гірчить. Страва виходить ситною, ароматною та дуже домашньою. Чудова ідея для обіду або вечері, коли хочеться чогось нового зі звичних продуктів.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

пшоно — 250 г;

м’ясо — 400 г;

цибуля — 3 шт.;

морква — 2–3 шт.;

олія — 2–3 ст. л.;

вода — приблизно 150 мл + для варіння;

лавровий лист — 1 шт.;

перець горошком — 5–6 шт.;

сіль, перець — за смаком;

зелень — за смаком.

Плов з пшоном. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Обсмажити м’ясо на розігрітій олії до рум’яності. Додати цибулю, готувати до м’якості, потім додати моркву і ще трохи протушкувати. Додати сіль, спеції, лавровий лист і влити гарячу воду. Готувати під кришкою 20–30 хвилин до м’якості м’яса. Пшоно ретельно промити кілька разів, залити окропом на кілька хвилин і злити воду. Додати крупу до м’яса, розрівняти і долити воду так, щоб вона покривала пшоно приблизно на 1–2 см. Готувати під кришкою до готовності крупи. Перед подачею додати зелень.

