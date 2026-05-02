Плов без рису: з цією крупою виходить в 100 раз смачніше

Плов без рису: з цією крупою виходить в 100 раз смачніше

Дата публікації: 2 травня 2026 15:44
Плов без рису: з цією крупою виходить в 100 раз смачніше
Плов без рису. Фото: gospodynka.com.ua

Цей варіант плову приємно дивує своїм смаком і простотою приготування. Пшоно виходить ніжним, добре вбирає соки м’яса та спецій і зовсім не гірчить. Страва виходить ситною, ароматною та дуже домашньою. Чудова ідея для обіду або вечері, коли хочеться чогось нового зі звичних продуктів.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • пшоно — 250 г;
  • м’ясо — 400 г;
  • цибуля — 3 шт.;
  • морква — 2–3 шт.;
  • олія — 2–3 ст. л.;
  • вода — приблизно 150 мл + для варіння;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • перець горошком — 5–6 шт.;
  • сіль, перець — за смаком;
  • зелень — за смаком.
рецепт плова з пшоном
Плов з пшоном. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Обсмажити м’ясо на розігрітій олії до рум’яності.
  2. Додати цибулю, готувати до м’якості, потім додати моркву і ще трохи протушкувати.
  3. Додати сіль, спеції, лавровий лист і влити гарячу воду.
  4. Готувати під кришкою 20–30 хвилин до м’якості м’яса.
  5. Пшоно ретельно промити кілька разів, залити окропом на кілька хвилин і злити воду.
  6. Додати крупу до м’яса, розрівняти і долити воду так, щоб вона покривала пшоно приблизно на 1–2 см.
  7. Готувати під кришкою до готовності крупи. Перед подачею додати зелень.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
