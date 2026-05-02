Плов без рису: з цією крупою виходить в 100 раз смачніше
Дата публікації: 2 травня 2026 15:44
Плов без рису. Фото: gospodynka.com.ua
Цей варіант плову приємно дивує своїм смаком і простотою приготування. Пшоно виходить ніжним, добре вбирає соки м’яса та спецій і зовсім не гірчить. Страва виходить ситною, ароматною та дуже домашньою. Чудова ідея для обіду або вечері, коли хочеться чогось нового зі звичних продуктів.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- пшоно — 250 г;
- м’ясо — 400 г;
- цибуля — 3 шт.;
- морква — 2–3 шт.;
- олія — 2–3 ст. л.;
- вода — приблизно 150 мл + для варіння;
- лавровий лист — 1 шт.;
- перець горошком — 5–6 шт.;
- сіль, перець — за смаком;
- зелень — за смаком.
Спосіб приготування
- Обсмажити м’ясо на розігрітій олії до рум’яності.
- Додати цибулю, готувати до м’якості, потім додати моркву і ще трохи протушкувати.
- Додати сіль, спеції, лавровий лист і влити гарячу воду.
- Готувати під кришкою 20–30 хвилин до м’якості м’яса.
- Пшоно ретельно промити кілька разів, залити окропом на кілька хвилин і злити воду.
- Додати крупу до м’яса, розрівняти і долити воду так, щоб вона покривала пшоно приблизно на 1–2 см.
- Готувати під кришкою до готовності крупи. Перед подачею додати зелень.
