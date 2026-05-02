Плов без риса: с этой крупой получается в 100 раз вкуснее
Ua ru
Дата публикации 2 мая 2026 15:44
Плов без риса. Фото: gospodynka.com.ua
Этот вариант плова приятно удивляет своим вкусом и простотой приготовления. Пшено получается нежным, хорошо впитывает соки мяса и специй и совсем не горчит. Блюдо получается сытным, ароматным и очень домашним. Отличная идея для обеда или ужина, когда хочется чего-то нового из привычных продуктов.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- пшено — 250 г;
- мясо — 400 г;
- лук — 3 шт.;
- морковь — 2-3 шт.;
- масло — 2-3 ст. л.;
- вода — примерно 150 мл + для варки;
- лавровый лист — 1 шт.;
- перец горошком — 5-6 шт.;
- соль, перец — по вкусу;
- зелень — по вкусу.
Способ приготовления
- Обжарить мясо на разогретом растительном масле до румяности.
- Добавить лук, готовить до мягкости, затем добавить морковь и еще немного протушить.
- Добавить соль, специи, лавровый лист и влить горячую воду.
- Готовить под крышкой 20-30 минут до мягкости мяса.
- Пшено тщательно промыть несколько раз, залить кипятком на несколько минут и слить воду.
- Добавить крупу к мясу, разровнять и долить воду так, чтобы она покрывала пшено примерно на 1-2 см.
- Готовить под крышкой до готовности крупы. Перед подачей добавить зелень.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Читайте также:
