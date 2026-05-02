Плов без риса: с этой крупой получается в 100 раз вкуснее

Ua ru
Дата публикации 2 мая 2026 15:44
Плов без риса. Фото: gospodynka.com.ua

Этот вариант плова приятно удивляет своим вкусом и простотой приготовления. Пшено получается нежным, хорошо впитывает соки мяса и специй и совсем не горчит. Блюдо получается сытным, ароматным и очень домашним. Отличная идея для обеда или ужина, когда хочется чего-то нового из привычных продуктов.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • пшено — 250 г;
  • мясо — 400 г;
  • лук — 3 шт.;
  • морковь — 2-3 шт.;
  • масло — 2-3 ст. л.;
  • вода — примерно 150 мл + для варки;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • перец горошком — 5-6 шт.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • зелень — по вкусу.
рецепт плова з пшоном
Плов с пшеном. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Обжарить мясо на разогретом растительном масле до румяности.
  2. Добавить лук, готовить до мягкости, затем добавить морковь и еще немного протушить.
  3. Добавить соль, специи, лавровый лист и влить горячую воду.
  4. Готовить под крышкой 20-30 минут до мягкости мяса.
  5. Пшено тщательно промыть несколько раз, залить кипятком на несколько минут и слить воду.
  6. Добавить крупу к мясу, разровнять и долить воду так, чтобы она покрывала пшено примерно на 1-2 см.
  7. Готовить под крышкой до готовности крупы. Перед подачей добавить зелень.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Читайте также:

рецепт пшено плов
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
