Плов без риса: с этой крупой получается в 100 раз вкуснее

Плов без риса. Фото: gospodynka.com.ua

Этот вариант плова приятно удивляет своим вкусом и простотой приготовления. Пшено получается нежным, хорошо впитывает соки мяса и специй и совсем не горчит. Блюдо получается сытным, ароматным и очень домашним. Отличная идея для обеда или ужина, когда хочется чего-то нового из привычных продуктов.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

пшено — 250 г;

мясо — 400 г;

лук — 3 шт.;

морковь — 2-3 шт.;

масло — 2-3 ст. л.;

вода — примерно 150 мл + для варки;

лавровый лист — 1 шт.;

перец горошком — 5-6 шт.;

соль, перец — по вкусу;

зелень — по вкусу.

Плов с пшеном. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Обжарить мясо на разогретом растительном масле до румяности. Добавить лук, готовить до мягкости, затем добавить морковь и еще немного протушить. Добавить соль, специи, лавровый лист и влить горячую воду. Готовить под крышкой 20-30 минут до мягкости мяса. Пшено тщательно промыть несколько раз, залить кипятком на несколько минут и слить воду. Добавить крупу к мясу, разровнять и долить воду так, чтобы она покрывала пшено примерно на 1-2 см. Готовить под крышкой до готовности крупы. Перед подачей добавить зелень.

