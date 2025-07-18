Полунично-шоколадний десерт без випікання — рецепт з фото з кавовим прошарком та ніжною текстурою

Полунично-шоколадний десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Цей десерт вражає ніжністю, виглядом і поєднанням смаків. Легкий полуничний шар, насичене молоко, ароматна кава та шоколад створюють справжню гармонію в одній ложці. Ідеально підходить для літа, коли не хочеться вмикати духовку, але хочеться вразити себе та гостей вишуканим смаколиком.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

полуниця — 250 г;

цукор — 50 г;

агар-агар — 20 г;

молоко — 1 л;

кава розчинна — 10 г;

цукор — 8 г;

ванільна есенція — 4 мл.;

тепла вода — 100 мл.;

лід — 40 г;

молоко — 50 мл.;

чорний шоколад — 100 г;

агар-агар — 12 г;

какао — 25 г;

цукор — 30 г;

молоко — 200 мл.

Спосіб приготування

Підготувати форму й викласти на дно свіжу полуницю. У невелику каструлю всипати 50 г цукру та 20 г агар-агару, влити 1 л молока, добре перемішати й довести до кипіння на середньому вогні, постійно помішуючи.

Полуниця та молоко. Фото: smachnenke.com.ua

Варити приблизно 10 хвилин до легкого загущення. Акуратно вилити суміш у форму поверх полуниці та залишити охолонути, після чого поставити в холодильник на 1 годину для застигання.

Шоколадний шар. Фото: smachnenke.com.ua

Для кавового шару змішати в окремій мисці розчинну каву, 8 г цукру, ванільну есенцію та теплу воду. Додати лід, молоко й ретельно перемішати. Вмішати подрібнений чорний шоколад.

В іншій посудині поєднати 12 г агар-агару, какао, 30 г цукру та 200 мл молока, нагріти до повного розчинення компонентів, не доводячи до кипіння. Обережно влити кавово-шоколадну масу в теплу агарову суміш, перемішати до однорідності.

Готовий десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Дати кавово-шоколадній суміші настоятися 20 хвилин, після чого обережно залити її поверх застиглого полуничного шару. Охолодити в холодильнику ще на 30 хвилин до повного застигання.

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