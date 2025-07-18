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Главная arrow Вкус arrow Клубнично-шоколадный десерт без выпекания — рецепт с фото arrow

Клубнично-шоколадный десерт без выпекания — рецепт с фото

18 июля 2025 03:01
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Клубнично-шоколадный десерт без выпекания — рецепт с фото с кофейной прослойкой и нежной текстурой
Клубнично-шоколадный десерт. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот десерт поражает нежностью, видом и сочетанием вкусов. Легкий клубничный слой, насыщенное молоко, ароматный кофе и шоколад создают настоящую гармонию в одной ложке. Идеально подходит для лета, когда не хочется включать духовку, но хочется поразить себя и гостей изысканным лакомством.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • клубника — 250 г;
  • сахар — 50 г;
  • агар-агар — 20 г;
  • молоко — 1 л.;
  • кофе растворимый — 10 г;
  • сахар — 8 г;
  • ванильная эссенция — 4 мл.;
  • теплая вода — 100 мл.;
  • лед — 40 г;
  • молоко — 50 мл.;
  • черный шоколад — 100 г;
  • агар-агар — 12 г;
  • какао — 25 г;
  • сахар — 30 г;
  • молоко — 200 мл.

Способ приготовления

Подготовить форму и выложить на дно свежую клубнику. В небольшую кастрюлю всыпать 50 г сахара и 20 г агар-агара, влить 1 л молока, хорошо перемешать и довести до кипения на среднем огне, постоянно помешивая.

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Клубника и молоко. Фото: smachnenke.com.ua

Варить примерно 10 минут до легкого загустения. Аккуратно вылить смесь в форму поверх клубники и оставить остыть, после чего поставить в холодильник на 1 час для застывания.

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Шоколадный слой. Фото: smachnenke.com.ua

Для кофейного слоя смешать в отдельной миске растворимый кофе, 8 г сахара, ванильную эссенцию и теплую воду. Добавить лед, молоко и тщательно перемешать. Вмешать измельченный черный шоколад.

В другой посуде соединить 12 г агар-агара, какао, 30 г сахара и 200 мл молока, нагреть до полного растворения компонентов, не доводя до кипения. Осторожно влить кофейно-шоколадную массу в теплую агаровую смесь, перемешать до однородности.

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Готовый десерт. Фото: smachnenke.com.ua

Дать кофейно-шоколадной смеси настояться 20 минут, после чего осторожно залить ее поверх застывшего клубничного слоя. Охладить в холодильнике еще на 30 минут до полного застывания.

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