Помідори на зиму "Царські": рецепт без оцту на 3 л банку
2 серпня 2026 12:14
Помідори на зиму. Фото: gospodynka.com.ua
Квашені помідори холодного засолу — одна з найсмачніших домашніх заготовок. Вони не потребують складного маринаду, а завдяки спеціям і природній ферментації набувають особливого смаку. Така консервація чудово зберігається всю зиму та стане окрасою святкового столу.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться (на 3-літрову банку):
- помідори — 1,5–1,7 кг;
- лист хрону — 1 шт.;
- листя вишні — 10 шт.;
- кріп (парасольки) — 2 шт.;
- лавровий лист — 5 шт.;
- чорний перець горошком — 1 ч. л.;
- духмяний перець — 10 горошин;
- зерна гірчиці — 1 ч. л.;
- сушений базилік — 1–2 ч. л.;
- часник — 5 зубчиків;
- цибуля — 1 шт.;
- солодкий перець — ½ шт.;
- гострий перець — за смаком.
Для розсолу:
- вода — 1–1,2 л;
- кам'яна сіль — 2 ст. л. на 1 л води;
- цукор — 1 ст. л. (за бажанням).
Спосіб приготування
- Банки та кришки простерилізувати. На дно викласти листя хрону й вишні, кріп, лавровий лист, чорний і духмяний перець, зерна гірчиці, базилік, часник, цибулю та шматочки солодкого й гострого перцю.
- Помідори проколоти зубочисткою біля плодоніжки та щільно укласти в банки.
- Для розсолу змішати охолоджену кип'ячену воду із сіллю до повного розчинення.
- Залити помідори, прикрити банки кришками й залишити в теплому місці на 5–7 днів, підставивши тарілку.
- Після завершення бродіння злити розсіл у каструлю, довести до кипіння. За бажанням додати цукор і знову залити помідори.
- Герметично закатати банки, перевернути догори дном, укутати ковдрою та залишити до повного охолодження.
- Найкращого смаку помідори набувають приблизно через два місяці зберігання.
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