Помідори "П’ятихвилинка" у "геніальній" заправці: рецепт закуски на літо
2 липня 2026 12:04
Помідори "П’ятихвилинка". Фото: smachnenke.com.ua
У сезон соковитих помідорів варто хоча б раз приготувати цю просту закуску. Особлива медово-гірчична заправка з лаймом чудово підкреслює смак овочів, а сир і свіжа зелень роблять страву ще більш ароматною. Такий салат стане ідеальним доповненням до будь-якого літнього обіду чи вечері.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори — 5–6 шт.;
- червона цибуля — 1 шт.;
- твердий сир — 20 г;
- часник — 1 зубчик;
- кріп — невеликий пучок.
Для заправки:
- зерниста гірчиця — 2 ч. л.;
- сік 1/2 лайма;
- мед — 1 ст. л.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- чорний мелений перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Червону цибулю нарізати тонкими півкільцями, залити холодною водою на 5–10 хвилин, після чого добре обсушити.
- Для заправки змішати зернисту гірчицю, сік лайма, мед, сіль і чорний мелений перець до однорідної консистенції.
- Помідори нарізати великими часточками, перекласти в салатник, додати цибулю та подрібнений часник.
- Полити ароматною заправкою й акуратно перемішати.
- Перед подачею посипати дрібно нарізаним кропом і натертим твердим сиром.
- Закуску найкраще подавати одразу після приготування.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".
Читайте Новини.live!