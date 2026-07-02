Помідори "П’ятихвилинка" у "геніальній" заправці: рецепт закуски на літо

Помідори "П’ятихвилинка". Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

У сезон соковитих помідорів варто хоча б раз приготувати цю просту закуску. Особлива медово-гірчична заправка з лаймом чудово підкреслює смак овочів, а сир і свіжа зелень роблять страву ще більш ароматною. Такий салат стане ідеальним доповненням до будь-якого літнього обіду чи вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

помідори — 5–6 шт.;

червона цибуля — 1 шт.;

твердий сир — 20 г;

часник — 1 зубчик;

кріп — невеликий пучок.

Для заправки:

зерниста гірчиця — 2 ч. л.;

сік 1/2 лайма;

мед — 1 ст. л.;

сіль — 1/2 ч. л.;

чорний мелений перець — за смаком.

Закуска з помідорів. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Червону цибулю нарізати тонкими півкільцями, залити холодною водою на 5–10 хвилин, після чого добре обсушити. Для заправки змішати зернисту гірчицю, сік лайма, мед, сіль і чорний мелений перець до однорідної консистенції. Помідори нарізати великими часточками, перекласти в салатник, додати цибулю та подрібнений часник. Полити ароматною заправкою й акуратно перемішати. Перед подачею посипати дрібно нарізаним кропом і натертим твердим сиром. Закуску найкраще подавати одразу після приготування.

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