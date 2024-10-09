Правильний рецепт квашеної капусти — точна кількість солі на 1 кг овочів

Квашена капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Хочете приготувати квашену капусту з ідеальним смаком і текстурою? Дізнайтеся правильну пропорцію солі на 1 кг овочів та простий рецепт, який стане вашим улюбленим.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Головне — правильно обрати капусту. Потрібно вибирати соковиту і білу, круглу або трохи плескату. Зелена, молода капуста з витягнутим качаном не підходить. Найкраще купувати на ринку, оскільки в магазині часто пропонують лише зелені качани.

Спосіб приготування

Капусту нарізати тонкою соломкою. Для цього можна попросити допомоги, якщо є можливість.

Нарізана капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Пропорції такі: на одну літрову банку зазвичай потрібно 1 кг вже нарізаної капусти з морквою. Приблизно 940-950 г нарізаної капусти та 50-60 г натертої моркви змішати у великій мисці або каструлі. Додати чорний перець горошком і лавровий лист. Якщо подобається, можна додати трохи кмину — це за бажанням.

Сіль та капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Найважливіше — це сіль. На 1 кг капусти з морквою потрібно 20 г солі. Завжди можна зважити, але також підійде столова ложка з невеликою гіркою.

Капуста в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Існують різні думки щодо кількості солі: хтось вважає, що потрібно точно 18 г, інші радять 30 г на кілограм капусти. Дехто каже, що кількість солі не має великого значення. Головне — посолити, перемішати та утрамбувати в банку. Особисто я вважаю, що оптимальною є кількість від 15 до 25 г на кілограм нарізаної капусти з морквою. Як ви вважаєте? Поділіться у коментарях, скільки солі додаєте ви. Обережно перемішати, щоб капуста одразу пустила сік.

Квашена капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Розкласти капусту по банках, ретельно утрамбувати. Зазвичай 1 кг капусти з морквою чітко вміщується в літрову банку. Поставити банки на тарілки та залишити на столі у темному місці на 2-3 дні, в залежності від температури у приміщенні. Через добу починається активне бродіння, і сік може витікати на тарілку. Якщо рідини виявилося недостатньо (це може статися, якщо капуста не дуже соковита), можна долити чисту холодну воду.

Поради

Щоб капуста не була гіркою, щодня потрібно протикати її паличкою або ножем до самого дна банки, щоб випустити гази. Через дві доби банки накрити кришками та поставити в холодильник. Ще через три доби капуста буде готова до вживання.

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