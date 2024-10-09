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Правильный рецепт квашеной капусты — сколько соли нужно для 1 кг овощей

9 октября 2024 20:00
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Правильный рецепт квашеной капусты — точное количество соли на 1 кг овощей
Квашеная капуста. Фото: gospodynka.com.ua
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Хотите приготовить квашеную капусту с идеальным вкусом и текстурой? Узнайте правильную пропорцию соли на 1 кг овощей и простой рецепт, который станет вашим любимым.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Главное — правильно выбрать капусту. Нужно выбирать сочную и белую, круглую или немного плоскую. Зеленая, молодая капуста с вытянутым кочерыжкой не подходит. Лучше всего покупать на рынке, поскольку в магазине часто предлагают только зеленые кочаны.

Способ приготовления

Капусту порезать тонкой соломкой. Для этого можно попросить помощи, если есть возможность.

правильный рецепт квашеной капусты
Нарезанная капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Пропорции таковы: на одну литровую банку обычно требуется 1 кг уже нарезанной капусты с морковью. Приблизительно 940-950 г нарезанной капусты и 50-60 г натертой моркови смешать в большой миске или кастрюле. Добавить черный перец горошком и лавровый лист. Если нравится, можно добавить немного тмина — это по желанию.

правильный рецепт квашеной капусты на зиму
Соль и капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Самое важное — это соль. На 1 кг капусты с морковью требуется 20 г соли. Всегда можно взвесить, но также подойдет столовая ложка с небольшой горкой.

сколько соли нужно для 1 кг капусты
Капуста в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Существуют разные мнения относительно количества соли: кто-то считает, что нужно точно 18 г, другие советуют 30 г на килограмм капусты. Некоторые говорят, что количество соли не имеет большого значения. Главное — посолить, перемешать и утрамбовать в банке. Лично я считаю, что оптимально количество от 15 до 25 г на килограмм нарезанной капусты с морковью. Как вы думаете? Поделитесь в комментариях сколько соли добавляете вы. Осторожно перемешайте, чтобы капуста сразу пустила сок.

сколько соли нужно для 1 кг заквашивания капусты
Квашеная капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Разложить капусту по банкам, тщательно утрамбовать. Обычно 1 кг капусты с морковью четко умещается в литровую банку. Поставьте банки на тарелки и оставьте на столе в темном месте на 2-3 дня, в зависимости от температуры в помещении. Через день начинается активное брожение, и сок может вытекать на тарелку. Если жидкости оказалось недостаточно (это может произойти, если капуста не очень сочная), можно долить чистую холодную воду.

Советы

Чтобы капуста не была горькой, каждый день нужно протыкать ее палочкой или ножом до самого дна банки, чтобы выпустить газы. Через двое суток банки накрыть крышками и поставить в холодильник. Еще через трое суток капуста будет готова к употреблению.

Раньше мы делились рецептом вкусных квашеных яблок в банке на зиму.

Напомним, мы рассказывали о вкусном и простом рецепте квашеных огурцов с капустой.

Также предлагаем узнать, когда квасить капусту в октябре 2024 года по лунному календарю, чтобы блюдо получилось вкусным и долго хранилось.

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