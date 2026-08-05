Ru
Головна Смак Рецепт квашених огірків в пляшках: зберыгаються 2 місяці

Рецепт квашених огірків в пляшках: зберыгаються 2 місяці

5 серпня 2026 12:04
Огірки в пляшках. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Якщо закінчилися банки або хочеться спробувати незвичний спосіб заготівлі, приготуйте квашені огірки у пластикових пляшках. Вони виходять хрусткими, ароматними та добре зберігаються, а сам процес не потребує багато часу й зусиль.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • свіжі огірки;
  • вода — 10 л;
  • сіль — 1 кг;
  • листя хрону, вишні та смородини;
  • парасольки кропу;
  • часник — до смаку;
  • чорний перець горошком — до смаку.
Квашені огірки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Огірки та зелень добре промити. Огірки залити холодною водою на 3–4 години, щоб вони стали більш пружними.
  2. Щільно скласти огірки у чисті пластикові пляшки, перекладаючи їх листям, кропом, часником і спеціями.
  3. У холодній воді повністю розчинити сіль і залити огірки розсолом.
  4. Кришки закрутити нещільно та залишити пляшки при кімнатній температурі приблизно на 5 днів для бродіння.
  5. Після завершення ферментації злити розсіл, залити огірки чистою холодною водою, щільно закрити пляшки та перенести у прохолодне місце на 1,5–2 місяці.

Готові огірки виходять хрусткими, ароматними й чудово смакують як окрема закуска або у складі різних страв.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів зі сезонних трав та квітів 

Настоянка з кульбаби: простий домашній рецепт, який рятує від болю. 

Квас з кульбаби: зробіть цей вітамінний напій поки сезон у розпалі. 

Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку. 

Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед".