Домашній лимонний тирамісу без алкоголю — рецепт десерту із яскравим смаком

Рецепт лимонного тирамісу, яке має спробувати кожен
Лимонний тирамісу — це легкий і яскравий десерт, який стане вашою новою улюбленою альтернативою класичному варіанту. Без краплі кави чи алкоголю, з ніжним вершковим кремом, кисло-солодким курдом і свіжим ароматом цитрусових — він ідеально підходить для літа, свят і особливих моментів.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.
Вам знадобиться (для курду):
- лимонний сік — 150 мл.;
- цукор — 100 г;
- яйця — 3 шт.;
- картопляний крохмаль — 15 г;
- цедра лимона — до свого смаку;
- вершкове масло — 75 г.
Для просочення:
- лимонний сік — 100 мл.;
- цукор — 100 г;
- вода — 100 мл.
Для крему:
- сир маскарпоне — 250 г;
- цукрова пудра — 70 г;
- вершки 33% — 250 мл.
Додатково:
- печиво савоярді — 200 г.
Спосіб приготування
Приготувати лимонний курд. Лимони розрізати, вийняти м'якуш і пробити її блендером. Процідити через сито, щоб отримати сік.
У каструлю додати сік, цукор, яйця, крохмаль, цедру й вершкове масло. Варити на середньому вогні до загустіння, постійно помішуючи. Остудити.
Зварити сироп для просочення. У каструлю налити лимонний сік і воду, додати цукор. Довести до кипіння та зняти з вогню. Остудити.
Збити крем. Охолоджені вершки збити до стійких піків. Додати маскарпоне й цукрову пудру, збити до густого крему.
Зібрати тирамісу. Печиво занурити в просочення на секунду.
Викласти шар у форму, зверху розподілити половину крему. Далі увесь лимонний курд. Потім знову шар печива й зверху решта крему.
Накрити плівкою й поставити в холодильник мінімум на 4 години. Перед подачею прикрасити лимонною цедрою.
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