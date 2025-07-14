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Головна arrow Смак arrow Рецепт лимонного тирамісу, яке має спробувати кожен arrow

Рецепт лимонного тирамісу, яке має спробувати кожен

14 липня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Домашній лимонний тирамісу без алкоголю — рецепт десерту із яскравим смаком
Лимонне тирамісу. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Лимонний тирамісу — це легкий і яскравий десерт, який стане вашою новою улюбленою альтернативою класичному варіанту. Без краплі кави чи алкоголю, з ніжним вершковим кремом, кисло-солодким курдом і свіжим ароматом цитрусових — він ідеально підходить для літа, свят і особливих моментів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

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Вам знадобиться (для курду):

  • лимонний сік — 150 мл.;
  • цукор — 100 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • картопляний крохмаль — 15 г;
  • цедра лимона — до свого смаку;
  • вершкове масло — 75 г.

Для просочення:

  • лимонний сік — 100 мл.;
  • цукор — 100 г;
  • вода — 100 мл.

Для крему:

  • сир маскарпоне — 250 г;
  • цукрова пудра — 70 г;
  • вершки 33% — 250 мл.

Додатково:

  • печиво савоярді — 200 г.

Спосіб приготування

Приготувати лимонний курд. Лимони розрізати, вийняти м'якуш і пробити її блендером. Процідити через сито, щоб отримати сік.

домашній лимонний тирамісу без алкоголю, рецепт десерту із яскравим смаком
Стиглі лимони. Фото: кадр з відео

У каструлю додати сік, цукор, яйця, крохмаль, цедру й вершкове масло. Варити на середньому вогні до загустіння, постійно помішуючи. Остудити.

лимонний тирамісу без алкоголю, рецепт десерту із яскравим смаком
Лимони та блендер. Фото: кадр з відео

Зварити сироп для просочення. У каструлю налити лимонний сік і воду, додати цукор. Довести до кипіння та зняти з вогню. Остудити.

домашній лимонний тирамісу без алкоголю, рецепт десерту
Сік лимона. Фото: кадр з відео

Збити крем. Охолоджені вершки збити до стійких піків. Додати маскарпоне й цукрову пудру, збити до густого крему.

лимонний тирамісу без алкоголю, рецепт десерту
Збиті вершки. Фото: кадр з відео

Зібрати тирамісу. Печиво занурити в просочення на секунду.

аромтаний лимонний тирамісу без алкоголю, рецепт десерту
Печиво та крем. Фото: кадр з відео

Викласти шар у форму, зверху розподілити половину крему. Далі увесь лимонний курд. Потім знову шар печива й зверху решта крему.

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Приготування тирамісу. Фото: кадр з відео

Накрити плівкою й поставити в холодильник мінімум на 4 години. Перед подачею прикрасити лимонною цедрою.

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