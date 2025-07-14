Домашній лимонний тирамісу без алкоголю — рецепт десерту із яскравим смаком

Лимонне тирамісу. Фото: кадр з відео

Лимонний тирамісу — це легкий і яскравий десерт, який стане вашою новою улюбленою альтернативою класичному варіанту. Без краплі кави чи алкоголю, з ніжним вершковим кремом, кисло-солодким курдом і свіжим ароматом цитрусових — він ідеально підходить для літа, свят і особливих моментів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

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Вам знадобиться (для курду):

лимонний сік — 150 мл.;

цукор — 100 г;

яйця — 3 шт.;

картопляний крохмаль — 15 г;

цедра лимона — до свого смаку;

вершкове масло — 75 г.

Для просочення:

лимонний сік — 100 мл.;

цукор — 100 г;

вода — 100 мл.

Для крему:

сир маскарпоне — 250 г;

цукрова пудра — 70 г;

вершки 33% — 250 мл.

Додатково:

печиво савоярді — 200 г.

Спосіб приготування

Приготувати лимонний курд. Лимони розрізати, вийняти м'якуш і пробити її блендером. Процідити через сито, щоб отримати сік.

Стиглі лимони. Фото: кадр з відео

У каструлю додати сік, цукор, яйця, крохмаль, цедру й вершкове масло. Варити на середньому вогні до загустіння, постійно помішуючи. Остудити.

Лимони та блендер. Фото: кадр з відео

Зварити сироп для просочення. У каструлю налити лимонний сік і воду, додати цукор. Довести до кипіння та зняти з вогню. Остудити.

Сік лимона. Фото: кадр з відео

Збити крем. Охолоджені вершки збити до стійких піків. Додати маскарпоне й цукрову пудру, збити до густого крему.

Збиті вершки. Фото: кадр з відео

Зібрати тирамісу. Печиво занурити в просочення на секунду.

Печиво та крем. Фото: кадр з відео

Викласти шар у форму, зверху розподілити половину крему. Далі увесь лимонний курд. Потім знову шар печива й зверху решта крему.

Приготування тирамісу. Фото: кадр з відео

Накрити плівкою й поставити в холодильник мінімум на 4 години. Перед подачею прикрасити лимонною цедрою.

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