Домашний лимонный тирамису без алкоголя — рецепт десерта с ярким вкусом

Лимонное тирамису. Фото: кадр из видео

Лимонный тирамису — это легкий и яркий десерт, который станет вашей новой любимой альтернативой классическому варианту. Без капли кофе или алкоголя, с нежным сливочным кремом, кисло-сладким курдом и свежим ароматом цитрусовых — он идеально подходит для лета, праздников и особых моментов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

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Вам понадобится (для курда):

лимонный сок — 150 мл.;

сахар — 100 г;

яйца — 3 шт.;

картофельный крахмал — 15 г;

цедра лимона — по своему вкусу;

сливочное масло — 75 г.

Для пропитки:

лимонный сок — 100 мл.;

сахар — 100 г;

вода — 100 мл.

Для крема:

сыр маскарпоне — 250 г;

сахарная пудра — 70 г;

сливки 33% — 250 мл.

Дополнительно:

печенье савоярди — 200 г.

Способ приготовления

Приготовить лимонный курд. Лимоны разрезать, вынуть мякоть и пробить ее блендером. Процедить через сито, чтобы получить сок.

Спелые лимоны. Фото: кадр из видео

В кастрюлю добавить сок, сахар, яйца, крахмал, цедру и сливочное масло. Варить на среднем огне до загустения, постоянно помешивая. Остудить.

Лимоны и блендер. Фото: кадр из видео

Сварить сироп для пропитки. В кастрюлю налить лимонный сок и воду, добавить сахар. Довести до кипения и снять с огня. Остудить.

Сок лимона. Фото: кадр из видео

Взбить крем. Охлажденные сливки взбить до устойчивых пиков. Добавить маскарпоне и сахарную пудру, взбить до густого крема.

Взбитые сливки. Фото: кадр из видео

Собрать тирамису. Печенье окунуть в пропитку на секунду.

Печенье и крем. Фото: кадр из видео

Выложить слой в форму, сверху распределить половину крема. Далее весь лимонный курд. Затем снова слой печенья и сверху оставшийся крем.

Приготовление тирамису. Фото: кадр из видео

Накрыть пленкой и поставить в холодильник минимум на 4 часа. Перед подачей украсить лимонной цедрой.

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