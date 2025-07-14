Домашний лимонный тирамису без алкоголя — рецепт десерта с ярким вкусом

Рецепт лимонного тирамису, которое должен попробовать каждый
Лимонный тирамису — это легкий и яркий десерт, который станет вашей новой любимой альтернативой классическому варианту. Без капли кофе или алкоголя, с нежным сливочным кремом, кисло-сладким курдом и свежим ароматом цитрусовых — он идеально подходит для лета, праздников и особых моментов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится (для курда):
- лимонный сок — 150 мл.;
- сахар — 100 г;
- яйца — 3 шт.;
- картофельный крахмал — 15 г;
- цедра лимона — по своему вкусу;
- сливочное масло — 75 г.
Для пропитки:
- лимонный сок — 100 мл.;
- сахар — 100 г;
- вода — 100 мл.
Для крема:
- сыр маскарпоне — 250 г;
- сахарная пудра — 70 г;
- сливки 33% — 250 мл.
Дополнительно:
- печенье савоярди — 200 г.
Способ приготовления
Приготовить лимонный курд. Лимоны разрезать, вынуть мякоть и пробить ее блендером. Процедить через сито, чтобы получить сок.
В кастрюлю добавить сок, сахар, яйца, крахмал, цедру и сливочное масло. Варить на среднем огне до загустения, постоянно помешивая. Остудить.
Сварить сироп для пропитки. В кастрюлю налить лимонный сок и воду, добавить сахар. Довести до кипения и снять с огня. Остудить.
Взбить крем. Охлажденные сливки взбить до устойчивых пиков. Добавить маскарпоне и сахарную пудру, взбить до густого крема.
Собрать тирамису. Печенье окунуть в пропитку на секунду.
Выложить слой в форму, сверху распределить половину крема. Далее весь лимонный курд. Затем снова слой печенья и сверху оставшийся крем.
Накрыть пленкой и поставить в холодильник минимум на 4 часа. Перед подачей украсить лимонной цедрой.
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