Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Рецепт лимонного тирамису, которое должен попробовать каждый arrow

Рецепт лимонного тирамису, которое должен попробовать каждый

14 июля 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Домашний лимонный тирамису без алкоголя — рецепт десерта с ярким вкусом
Лимонное тирамису. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Лимонный тирамису — это легкий и яркий десерт, который станет вашей новой любимой альтернативой классическому варианту. Без капли кофе или алкоголя, с нежным сливочным кремом, кисло-сладким курдом и свежим ароматом цитрусовых — он идеально подходит для лета, праздников и особых моментов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится (для курда):

  • лимонный сок — 150 мл.;
  • сахар — 100 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • картофельный крахмал — 15 г;
  • цедра лимона — по своему вкусу;
  • сливочное масло — 75 г.

Для пропитки:

  • лимонный сок — 100 мл.;
  • сахар — 100 г;
  • вода — 100 мл.

Для крема:

  • сыр маскарпоне — 250 г;
  • сахарная пудра — 70 г;
  • сливки 33% — 250 мл.

Дополнительно:

  • печенье савоярди — 200 г.

Способ приготовления

Приготовить лимонный курд. Лимоны разрезать, вынуть мякоть и пробить ее блендером. Процедить через сито, чтобы получить сок.

домашній лимонний тирамісу без алкоголю, рецепт десерту із яскравим смаком
Спелые лимоны. Фото: кадр из видео

В кастрюлю добавить сок, сахар, яйца, крахмал, цедру и сливочное масло. Варить на среднем огне до загустения, постоянно помешивая. Остудить.

лимонний тирамісу без алкоголю, рецепт десерту із яскравим смаком
Лимоны и блендер. Фото: кадр из видео

Сварить сироп для пропитки. В кастрюлю налить лимонный сок и воду, добавить сахар. Довести до кипения и снять с огня. Остудить.

домашній лимонний тирамісу без алкоголю, рецепт десерту
Сок лимона. Фото: кадр из видео

Взбить крем. Охлажденные сливки взбить до устойчивых пиков. Добавить маскарпоне и сахарную пудру, взбить до густого крема.

лимонний тирамісу без алкоголю, рецепт десерту
Взбитые сливки. Фото: кадр из видео

Собрать тирамису. Печенье окунуть в пропитку на секунду.

аромтаний лимонний тирамісу без алкоголю, рецепт десерту
Печенье и крем. Фото: кадр из видео

Выложить слой в форму, сверху распределить половину крема. Далее весь лимонный курд. Затем снова слой печенья и сверху оставшийся крем.

null
Приготовление тирамису. Фото: кадр из видео

Накрыть пленкой и поставить в холодильник минимум на 4 часа. Перед подачей украсить лимонной цедрой.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой легких десертов, которые отлично подходят на лето

Летний десерт с вишнями №1 за 5 минут, который готовится без выпечки и желатина.

Простой рецепт десерта с малиной, как в ресторане для которого понадобится 300 мл молока.

тирамису десерт рецепт лимон без выпечки
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации