Сирники з вишнею рецепт приготування з фото — як приготувати ніжні сирники з ягодами

Сирники з вишнями. Фото: gospodynka.com.ua

Ці сирники не просто смачні — вони мають свою родзинку. Усередині ховаються соковиті вишні, які додають кислинки й роблять страву особливою. Ароматні, м’які та рум’яні — вони стануть улюбленим десертом на кожен день.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

сир кисломолочний — 500 г (орієнтовно);

сода — трохи менш ніж 0,5 ч. л.;

сіль — трохи менш ніж 0,5 ч. л.;

цукор — 2 ст. л.;

яйця — 2 шт.;

борошно — скільки візьме тісто;

вишні у власному соку — до свого смаку;

олія для смаження — достатня кількість;

цукрова пудра — для прикрашання.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати кисломолочний сир із содою, сіллю, цукром та яйцями до однорідної маси. Поступово додати борошно й замісити м’яке тісто — воно має добре тримати форму, але не бути забитим.

Сир та сіль. Фото: gospodynka.com.ua

Присипати робочу поверхню борошном. Відщипувати порції сирної маси розміром з велику ложку, формувати коржики.

Приготування сирників. Фото: gospodynka.com.ua

У центр покласти кілька вишень, защипнути краї й сформувати кульки.

Сирники з вишнями та цукрова пудра. Фото: gospodynka.com.ua

У сковороді добре розігріти олію й обсмажити сирники до золотистої скоринки з обох боків. Готові сирники викласти на серветку, посипати цукровою пудрою та подавати теплими.

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