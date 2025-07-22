Сирники з вишнею рецепт приготування з фото — як приготувати ніжні сирники з ягодами

Рецепт особливих сирників — найкращий спосіб використати вишню
Ці сирники не просто смачні — вони мають свою родзинку. Усередині ховаються соковиті вишні, які додають кислинки й роблять страву особливою. Ароматні, м’які та рум’яні — вони стануть улюбленим десертом на кожен день.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- сир кисломолочний — 500 г (орієнтовно);
- сода — трохи менш ніж 0,5 ч. л.;
- сіль — трохи менш ніж 0,5 ч. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — скільки візьме тісто;
- вишні у власному соку — до свого смаку;
- олія для смаження — достатня кількість;
- цукрова пудра — для прикрашання.
Спосіб приготування
У глибокій мисці змішати кисломолочний сир із содою, сіллю, цукром та яйцями до однорідної маси. Поступово додати борошно й замісити м’яке тісто — воно має добре тримати форму, але не бути забитим.
Присипати робочу поверхню борошном. Відщипувати порції сирної маси розміром з велику ложку, формувати коржики.
У центр покласти кілька вишень, защипнути краї й сформувати кульки.
У сковороді добре розігріти олію й обсмажити сирники до золотистої скоринки з обох боків. Готові сирники викласти на серветку, посипати цукровою пудрою та подавати теплими.
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