Сырники с вишней рецепт приготовления с фото — как приготовить нежные сырники с ягодами

Сырники с вишнями. Фото: gospodynka.com.ua

Эти сырники не просто вкусные — они имеют свою изюминку. Внутри скрываются сочные вишни, которые добавляют кислинки и делают блюдо особенным. Ароматные, мягкие и румяные — они станут любимым десертом на каждый день.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

творог кисломолочный — 500 г (ориентировочно);

сода — чуть меньше чем 0,5 ч. л.;

соль — чуть менее 0,5 ч. л.; соль — чуть менее 0,5 ч. л;

сахар — 2 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

мука — сколько возьмет тесто;

вишни в собственном соку — по своему вкусу;

масло для жарки — достаточное количество;

сахарная пудра — для украшения.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать творог с содой, солью, сахаром и яйцами до однородной массы. Постепенно добавить муку и замесить мягкое тесто — оно должно хорошо держать форму, но не быть забитым.

Сыр и соль. Фото: gospodynka.com.ua

Присыпать рабочую поверхность мукой. Отщипывать порции творожной массы размером с большую ложку, формировать лепешки.

Приготовление сырников. Фото: gospodynka.com.ua

В центр положить несколько вишен, защипнуть края и сформировать шарики.

Сырники с вишнями и сахарная пудра. Фото: gospodynka.com.ua

В сковороде хорошо разогреть масло и обжарить сырники до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые сырники выложить на салфетку, посыпать сахарной пудрой и подавать теплыми.

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