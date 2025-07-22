Сырники с вишней рецепт приготовления с фото — как приготовить нежные сырники с ягодами

Рецепт особенных сырников — лучший способ использовать вишню
Эти сырники не просто вкусные — они имеют свою изюминку. Внутри скрываются сочные вишни, которые добавляют кислинки и делают блюдо особенным. Ароматные, мягкие и румяные — они станут любимым десертом на каждый день.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- творог кисломолочный — 500 г (ориентировочно);
- сода — чуть меньше чем 0,5 ч. л.;
- соль — чуть менее 0,5 ч. л.; соль — чуть менее 0,5 ч. л;
- сахар — 2 ст. л.;
- яйца — 2 шт.;
- мука — сколько возьмет тесто;
- вишни в собственном соку — по своему вкусу;
- масло для жарки — достаточное количество;
- сахарная пудра — для украшения.
Способ приготовления
В глубокой миске смешать творог с содой, солью, сахаром и яйцами до однородной массы. Постепенно добавить муку и замесить мягкое тесто — оно должно хорошо держать форму, но не быть забитым.
Присыпать рабочую поверхность мукой. Отщипывать порции творожной массы размером с большую ложку, формировать лепешки.
В центр положить несколько вишен, защипнуть края и сформировать шарики.
В сковороде хорошо разогреть масло и обжарить сырники до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые сырники выложить на салфетку, посыпать сахарной пудрой и подавать теплыми.
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