Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Рецепт особенных сырников — лучший способ использовать вишню arrow

Рецепт особенных сырников — лучший способ использовать вишню

22 июля 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Сырники с вишней рецепт приготовления с фото — как приготовить нежные сырники с ягодами
Сырники с вишнями. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Эти сырники не просто вкусные — они имеют свою изюминку. Внутри скрываются сочные вишни, которые добавляют кислинки и делают блюдо особенным. Ароматные, мягкие и румяные — они станут любимым десертом на каждый день.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • творог кисломолочный — 500 г (ориентировочно);
  • сода — чуть меньше чем 0,5 ч. л.;
  • соль — чуть менее 0,5 ч. л.; соль — чуть менее 0,5 ч. л;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — сколько возьмет тесто;
  • вишни в собственном соку — по своему вкусу;
  • масло для жарки — достаточное количество;
  • сахарная пудра — для украшения.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать творог с содой, солью, сахаром и яйцами до однородной массы. Постепенно добавить муку и замесить мягкое тесто — оно должно хорошо держать форму, но не быть забитым.

сирники з вишнею рецепт приготування з фото, як приготувати ніжні сирники з ягодами
Сыр и соль. Фото: gospodynka.com.ua

Присыпать рабочую поверхность мукой. Отщипывать порции творожной массы размером с большую ложку, формировать лепешки.

сирники з вишнею рецепт приготування з фото
Приготовление сырников. Фото: gospodynka.com.ua

В центр положить несколько вишен, защипнуть края и сформировать шарики.

смачні сирники з вишнею рецепт приготування з фото
Сырники с вишнями и сахарная пудра. Фото: gospodynka.com.ua

В сковороде хорошо разогреть масло и обжарить сырники до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые сырники выложить на салфетку, посыпать сахарной пудрой и подавать теплыми.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой легких десертов, которые прекрасно подходят на лето

Летний десерт с вишнями №1 за 5 минут, который готовится без выпечки и желатина.

Простой рецепт десерта с малиной, как в ресторане для которого понадобится 300 мл. молока.

десерт рецепт творог вишня сырники
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации