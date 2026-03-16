Паска-краффін — рецепт приготування ніжної шаруватої великодньої випічки

Паска-краффін. Фото: smachnenke.com.ua

Паска-краффін — це поєднання класичної великодньої паски та ніжної шаруватої випічки. Завдяки особливому формуванню тісто під час випікання розкривається красивими шарами, а всередині залишається м’яким і ароматним. Начинка з цукатів і шоколаду додає святкового смаку та яскравого аромату. Така паска виглядає дуже ефектно і часто стає головною прикрасою великоднього столу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

цукати (вишня та журавлина) — 200 г;

ром та апельсиновий сік — 150 мл.;

шоколад — 100 г (за бажанням);

мигдальні пелюстки — 50 г (за бажанням).

Для опари:

дріжджі свіжі — 13 г;

цукор — 50 г;

молоко тепле — 200 мл (до 37°C);

борошно — 70 г.

Для тіста:

жовтки — 5 шт.;

цукор — 130–150 г;

сіль — дрібка;

ароматизатор "цитрус" — кілька крапель (за бажанням);

цедра апельсина — з 1 плоду;

борошно з високим вмістом білка — 300 г;

борошно — 100 г;

ром або коньяк — 1 ст. л.;

мед — 1 ст. л.;

вершкове масло — 70 г;

вершкове масло для змащування — 100 г.

Спосіб приготування

Спочатку підготувати опару. У мисці змішати цукор і свіжі дріжджі, розтерти їх до стану вологої маси. Додати тепле молоко, всипати борошно та перемішати до однорідної консистенції. Миску накрити рушником або харчовою плівкою та залишити у теплому місці приблизно на 30–60 хвилин, щоб опара добре піднялася.

Тісто для паски. Фото: smachnenke.com.ua

Коли опара стане пишною, додати жовтки кімнатної температури, цукор, дрібку солі, ароматизатор (за бажанням) і апельсинову цедру. Усе добре перемішати.

Тісто для краффінів. Фото: smachnenke.com.ua

Поступово додати борошно з високим вмістом білка та почати замішувати тісто. Через кілька хвилин додати звичайне борошно і продовжити замішування приблизно 5 хвилин, поки тісто не стане еластичним. Додати мед і ром або коньяк. Потім невеликими порціями додати м’яке вершкове масло та вимішувати тісто до гладкої консистенції. Воно повинно залишатися м’яким і еластичним.

Приготування краффінів. Фото: smachnenke.com.ua

Миску злегка змастити олією, викласти тісто, накрити рушником і залишити у теплому місці приблизно на 2 години, щоб воно добре піднялося. Для начинки цукати попередньо замочити у суміші рому та апельсинового соку. Завдяки цьому вони стануть м’якими та ароматними. Після підйому тісто викласти на робочу поверхню, злегка обім’яти та поділити на порції приблизно по 200–250 г. Кожну частину розкачати у пласт товщиною приблизно 1 см. Поверхню змастити м’яким вершковим маслом, додати цукати, шматочки шоколаду та за бажанням мигдальні пелюстки.

Випічка на Великдень. Фото: smachnenke.com.ua

Тісто скрутити у рулет, після чого розрізати його вздовж ножем. Отримані смужки акуратно скрутити у форму спіралі або "равлика". Заготовки викласти у форми для випікання та залишити у теплому місці, щоб вони ще раз піднялися. Випікати у розігрітій духовці при температурі 170°C приблизно 40–45 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою — вона повинна залишатися сухою.

Готові краффіни дістати з духовки та залишити охолонути. За бажанням можна приготувати ароматний сироп. Для цього змішати апельсиновий сік, цукор і вершкове масло, злегка розігріти до однорідної консистенції, не доводячи до кипіння. Охолоджені паски змастити сиропом та посипати цукровою пудрою.

Раніше ми писали про секретний бабусин рецепт, який усі шукають — одна із найкращих великодніх пасок.

Ще вам може стати в нагоді рецепт ідеальної великодньої глазурі, яка не тріскається і не обсипається.

Також ми розповідали про рецепт української паски за п'ять хвилин без замішування для сучасних господинь.

