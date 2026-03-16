Пасха-краффин - рецепт приготовления нежной слоистой пасхальной выпечки

Рецепт паски-краффина: именно та, которую просят испечь на заказ
Пасха-краффин — это сочетание классического пасхального кулича и нежной слоистой выпечки. Благодаря особому формированию тесто во время выпекания раскрывается красивыми слоями, а внутри остается мягким и ароматным. Начинка из цукатов и шоколада добавляет праздничного вкуса и яркого аромата. Такой кулич выглядит очень эффектно и часто становится главным украшением пасхального стола.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- цукаты (вишня и клюква) — 200 г;
- ром и апельсиновый сок — 150 мл.;
- шоколад — 100 г (по желанию);
- миндальные лепестки — 50 г (по желанию).
Для опары:
- дрожжи свежие — 13 г;
- сахар — 50 г;
- молоко теплое — 200 мл. (до 37°C);
- мука — 70 г.
Для теста:
- желтки — 5 шт.;
- сахар — 130-150 г;
- соль — щепотка;
- ароматизатор "цитрус" — несколько капель (по желанию);
- цедра апельсина — с 1 плода;
- мука с высоким содержанием белка — 300 г;
- мука — 100 г;
- ром или коньяк — 1 ст. л.;
- мед — 1 ст. л.;
- сливочное масло — 70 г;
- сливочное масло для смазывания — 100 г.
Способ приготовления
Сначала подготовить опару. В миске смешать сахар и свежие дрожжи, растереть их до состояния влажной массы. Добавить теплое молоко, всыпать муку и перемешать до однородной консистенции. Миску накрыть полотенцем или пищевой пленкой и оставить в теплом месте примерно на 30-60 минут, чтобы опара хорошо поднялась.
Когда опара станет пышной, добавить желтки комнатной температуры, сахар, щепотку соли, ароматизатор (по желанию) и апельсиновую цедру. Все хорошо перемешать.
Постепенно добавить муку с высоким содержанием белка и начать замешивать тесто. Через несколько минут добавить обычную муку и продолжить замешивание примерно 5 минут, пока тесто не станет эластичным. Добавить мед и ром или коньяк. Затем небольшими порциями добавить мягкое сливочное масло и вымешивать тесто до гладкой консистенции. Оно должно оставаться мягким и эластичным.
Миску слегка смазать растительным маслом, выложить тесто, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте примерно на 2 часа, чтобы оно хорошо поднялось. Для начинки цукаты предварительно замочить в смеси рома и апельсинового сока. Благодаря этому они станут мягкими и ароматными. После подъема тесто выложить на рабочую поверхность, слегка обомять и разделить на порции примерно по 200-250 г. Каждую часть раскатать в пласт толщиной примерно 1 см. Поверхность смазать мягким сливочным маслом, добавить цукаты, кусочки шоколада и по желанию миндальные лепестки.
Тесто свернуть в рулет, после чего разрезать его вдоль ножом. Полученные полоски аккуратно скрутить в форму спирали или "улитки". Заготовки выложить в формы для выпекания и оставить в теплом месте, чтобы они еще раз поднялись. Выпекать в разогретой духовке при температуре 170°C примерно 40-45 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой - она должна оставаться сухой.
Готовые краффины достать из духовки и оставить остыть. По желанию можно приготовить ароматный сироп. Для этого смешать апельсиновый сок, сахар и сливочное масло, слегка разогреть до однородной консистенции, не доводя до кипения. Охлажденные куличи смазать сиропом и посыпать сахарной пудрой.
