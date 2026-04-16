Рецепт печериць у духовці: знадобиться 500 г грибів та картопля
Дата публікації: 16 квітня 2026 00:44
Печериці на тарілці. Фото: smachnenke.com.ua
Простий і водночас дуже смачний варіант вечері, який не потребує складних інгредієнтів. Печериці у поєднанні з ніжною картоплею та сирною скоринкою створюють ідеальну страву для всієї родини. Аромат під час запікання точно не залишить байдужим нікого.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- печериці — 500 г;
- картопля — 1 кг;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- олія — 200 мл.;
- сир — 200 г;
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком;
- паприка — за смаком;
- червоний мелений перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Печериці змішати зі сметаною, сіллю та спеціями, залишити ненадовго, щоб вони просочилися ароматами.
- Картоплю відварити до напівготовності, нарізати шматочками та викласти у форму.
- Цибулю й моркву подрібнити, обсмажити до м’якості та додати другим шаром.
- Зверху викласти печериці, посипати тертим сиром і запікати при 200 °C приблизно 35 хвилин до рум’яної скоринки.
Реклама