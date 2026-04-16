Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Рецепт печериць у духовці: знадобиться 500 г грибів та картопля

Рецепт печериць у духовці: знадобиться 500 г грибів та картопля

Ua ru
Дата публікації: 16 квітня 2026 00:44
Рецепт печериць у духовці: знадобиться 500 г грибів
Печериці на тарілці. Фото: smachnenke.com.ua

Простий і водночас дуже смачний варіант вечері, який не потребує складних інгредієнтів. Печериці у поєднанні з ніжною картоплею та сирною скоринкою створюють ідеальну страву для всієї родини. Аромат під час запікання точно не залишить байдужим нікого.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • печериці — 500 г;
  • картопля — 1 кг;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • олія — 200 мл.;
  • сир — 200 г;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • паприка — за смаком;
  • червоний мелений перець — за смаком.
рецепт запечених печериць
Запечені печериці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Печериці змішати зі сметаною, сіллю та спеціями, залишити ненадовго, щоб вони просочилися ароматами.
  2. Картоплю відварити до напівготовності, нарізати шматочками та викласти у форму.
  3. Цибулю й моркву подрібнити, обсмажити до м’якості та додати другим шаром.
  4. Зверху викласти печериці, посипати тертим сиром і запікати при 200 °C приблизно 35 хвилин до рум’яної скоринки.

Читайте також:
рецепт гриби печериці закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації