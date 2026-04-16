Рецепт печериць у духовці: знадобиться 500 г грибів

Печериці на тарілці. Фото: smachnenke.com.ua

Простий і водночас дуже смачний варіант вечері, який не потребує складних інгредієнтів. Печериці у поєднанні з ніжною картоплею та сирною скоринкою створюють ідеальну страву для всієї родини. Аромат під час запікання точно не залишить байдужим нікого.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

печериці — 500 г;

картопля — 1 кг;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

олія — 200 мл.;

сир — 200 г;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

паприка — за смаком;

червоний мелений перець — за смаком.

Запечені печериці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Печериці змішати зі сметаною, сіллю та спеціями, залишити ненадовго, щоб вони просочилися ароматами. Картоплю відварити до напівготовності, нарізати шматочками та викласти у форму. Цибулю й моркву подрібнити, обсмажити до м’якості та додати другим шаром. Зверху викласти печериці, посипати тертим сиром і запікати при 200 °C приблизно 35 хвилин до рум’яної скоринки.

