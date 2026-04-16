Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Рецепт шампиньонов в духовке: понадобится 500 г грибов и картошка

Рецепт шампиньонов в духовке: понадобится 500 г грибов и картошка

Ua ru
Дата публикации 16 апреля 2026 00:44
Рецепт шампиньонов в духовке: понадобится 500 г грибов
Шампиньоны на тарелке. Фото: smachnenke.com.ua

Простой и одновременно очень вкусный вариант ужина, который не требует сложных ингредиентов. Шампиньоны в сочетании с нежным картофелем и сырной корочкой создают идеальное блюдо для всей семьи. Аромат во время запекания точно не оставит равнодушным никого.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • шампиньоны — 500 г;
  • картофель — 1 кг;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • масло растительное — 200 мл.;
  • сыр — 200 г;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • паприка — по вкусу;
  • красный молотый перец — по вкусу.
рецепт запечених печериць
Запеченные шампиньоны. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Шампиньоны смешать со сметаной, солью и специями, оставить ненадолго, чтобы они пропитались ароматами.
  2. Картофель отварить до полуготовности, нарезать кусочками и выложить в форму.
  3. Лук и морковь измельчить, обжарить до мягкости и добавить вторым слоем.
  4. Сверху выложить шампиньоны, посыпать тертым сыром и запекать при 200 °C примерно 35 минут до румяной корочки.

Юлия Щербак
Автор:
Юлия Щербак
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации