Рецепт шампиньонов в духовке: понадобится 500 г грибов и картошка
Дата публикации 16 апреля 2026 00:44
Шампиньоны на тарелке. Фото: smachnenke.com.ua
Простой и одновременно очень вкусный вариант ужина, который не требует сложных ингредиентов. Шампиньоны в сочетании с нежным картофелем и сырной корочкой создают идеальное блюдо для всей семьи. Аромат во время запекания точно не оставит равнодушным никого.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- шампиньоны — 500 г;
- картофель — 1 кг;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- масло растительное — 200 мл.;
- сыр — 200 г;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- паприка — по вкусу;
- красный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Шампиньоны смешать со сметаной, солью и специями, оставить ненадолго, чтобы они пропитались ароматами.
- Картофель отварить до полуготовности, нарезать кусочками и выложить в форму.
- Лук и морковь измельчить, обжарить до мягкости и добавить вторым слоем.
- Сверху выложить шампиньоны, посыпать тертым сыром и запекать при 200 °C примерно 35 минут до румяной корочки.
