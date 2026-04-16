Рецепт шампиньонов в духовке: понадобится 500 г грибов

Шампиньоны на тарелке. Фото: smachnenke.com.ua

Простой и одновременно очень вкусный вариант ужина, который не требует сложных ингредиентов. Шампиньоны в сочетании с нежным картофелем и сырной корочкой создают идеальное блюдо для всей семьи. Аромат во время запекания точно не оставит равнодушным никого.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

шампиньоны — 500 г;

картофель — 1 кг;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

масло растительное — 200 мл.;

сыр — 200 г;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

паприка — по вкусу;

красный молотый перец — по вкусу.

Запеченные шампиньоны. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Шампиньоны смешать со сметаной, солью и специями, оставить ненадолго, чтобы они пропитались ароматами. Картофель отварить до полуготовности, нарезать кусочками и выложить в форму. Лук и морковь измельчить, обжарить до мягкости и добавить вторым слоем. Сверху выложить шампиньоны, посыпать тертым сыром и запекать при 200 °C примерно 35 минут до румяной корочки.

