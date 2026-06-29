Рецепт салату із баклажанів і помідорів: зникає зі столу за 1 хвилину
29 червня 2026 12:04
Салат з баклажанами. Фото: smachnenke.com.ua
Якщо шукаєте смачний літній салат із простих продуктів, цей рецепт варто спробувати. Поєднання обсмажених баклажанів, соковитих помідорів, свіжої зелені та часнику робить страву напрочуд ніжною, ароматною й настільки апетитною, що вона зникає зі столу за лічені хвилини.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- баклажани — 3 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- помідори — 2 шт.;
- зелена цибуля — за смаком;
- кріп — за смаком;
- часник — 2 зубчики;
- майонез — 3 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Баклажани нарізати кубиками, посолити, залити водою та залишити на 15 хвилин.
- Потім обсушити, додати яйце й добре перемішати.
- Обсмажити баклажани на невеликій кількості олії до золотистої скоринки, після чого викласти на паперовий рушник і повністю охолодити.
- Помідори нарізати кубиками, зелень дрібно подрібнити, часник пропустити через прес.
- З'єднати всі інгредієнти, додати майонез, сіль і чорний перець, ретельно перемішати та поставити в холодильник на 15 хвилин.
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