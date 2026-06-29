Рецепт салату із баклажанів і помідорів: зникає зі столу за 1 хвилину

Салат з баклажанами. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Якщо шукаєте смачний літній салат із простих продуктів, цей рецепт варто спробувати. Поєднання обсмажених баклажанів, соковитих помідорів, свіжої зелені та часнику робить страву напрочуд ніжною, ароматною й настільки апетитною, що вона зникає зі столу за лічені хвилини.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

баклажани — 3 шт.;

яйце — 1 шт.;

помідори — 2 шт.;

зелена цибуля — за смаком;

кріп — за смаком;

часник — 2 зубчики;

майонез — 3 ст. л.;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

олія — для смаження.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Баклажани нарізати кубиками, посолити, залити водою та залишити на 15 хвилин. Потім обсушити, додати яйце й добре перемішати. Обсмажити баклажани на невеликій кількості олії до золотистої скоринки, після чого викласти на паперовий рушник і повністю охолодити. Помідори нарізати кубиками, зелень дрібно подрібнити, часник пропустити через прес. З'єднати всі інгредієнти, додати майонез, сіль і чорний перець, ретельно перемішати та поставити в холодильник на 15 хвилин.

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