Картопляний салат з беконом і огірками: простий рецепт на кожен день

Картопляний салат замість гарніру: знадобится 5 маринованих огірків
Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 12:04
Картопляний салат. Фото: кадр з відео
Звичайна відварена картопля може перетворитися на повноцінну та дуже смачну страву. Достатньо додати кілька маринованих огірків, хрусткий бекон і ароматну гірчичну заправку. Такий салат виходить ситним, соковитим і чудово підходить як для сімейного обіду, так і для святкового столу.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- цибуля — 1 шт.;
- яблучний оцет 6% — 1 ст. л.;
- сіль — дрібка;
- цукор — 0,5 ч. л.;
- бекон — 100–150 г;
- картопля відварена — 500 г;
- мариновані огірки — 4–5 шт.;
- кріп — за смаком;
- гірчиця зерниста — 1 ст. л.;
- олія — 2 ст. л.
Спосіб приготування
- Цибулю тонко нарізати, додати яблучний оцет, сіль і цукор, перемішати та залишити на кілька хвилин для маринування.
- Бекон нарізати шматочками та обсмажити до рум'яної скоринки.
- Відварену картоплю нарізати середніми кубиками, мариновані огірки — невеликими шматочками. Кріп дрібно подрібнити.
- У великій мисці з'єднати картоплю, огірки, бекон, цибулю та зелень.
- Окремо змішати зернисту гірчицю з олією. Додати заправку до салату та обережно перемішати.
- Подавати одразу або дати салату настоятися 15–20 хвилин для більш насиченого смаку.
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