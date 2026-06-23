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Головна Смак Картопляний салат замість гарніру: знадобится 5 маринованих огірків

Картопляний салат замість гарніру: знадобится 5 маринованих огірків

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 12:04
Картопляний салат з беконом і огірками: простий рецепт на кожен день
Картопляний салат. Фото: кадр з відео

Звичайна відварена картопля може перетворитися на повноцінну та дуже смачну страву. Достатньо додати кілька маринованих огірків, хрусткий бекон і ароматну гірчичну заправку. Такий салат виходить ситним, соковитим і чудово підходить як для сімейного обіду, так і для святкового столу.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • цибуля — 1 шт.;
  • яблучний оцет 6% — 1 ст. л.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 0,5 ч. л.;
  • бекон — 100–150 г;
  • картопля відварена — 500 г;
  • мариновані огірки — 4–5 шт.;
  • кріп — за смаком;
  • гірчиця зерниста — 1 ст. л.;
  • олія — 2 ст. л.
рецепт картопляного салату
Огірки та бекон. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Цибулю тонко нарізати, додати яблучний оцет, сіль і цукор, перемішати та залишити на кілька хвилин для маринування.
  2. Бекон нарізати шматочками та обсмажити до рум'яної скоринки.
  3. Відварену картоплю нарізати середніми кубиками, мариновані огірки — невеликими шматочками. Кріп дрібно подрібнити.
  4. У великій мисці з'єднати картоплю, огірки, бекон, цибулю та зелень.
  5. Окремо змішати зернисту гірчицю з олією. Додати заправку до салату та обережно перемішати.
  6. Подавати одразу або дати салату настоятися 15–20 хвилин для більш насиченого смаку.

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картопля салат рецепт
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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