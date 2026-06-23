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Главная Вкус Картофельный салат вместо гарнира: понадобится 5 маринованных огурцов

Картофельный салат вместо гарнира: понадобится 5 маринованных огурцов

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 12:04
Картофельный салат с беконом и огурцами: простой рецепт на каждый день
Картофельный салат. Фото: кадр из видео

Обычный отварной картофель может превратиться в полноценное и очень вкусное блюдо. Достаточно добавить несколько маринованных огурцов, хрустящий бекон и ароматную горчичную заправку. Такой салат получается сытным, сочным и прекрасно подходит как для семейного обеда, так и для праздничного стола.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Alina FooDee, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • лук — 1 шт.;
  • яблочный уксус 6% — 1 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 0,5 ч. л.;
  • бекон — 100–150 г;
  • отварной картофель — 500 г;
  • маринованные огурцы — 4–5 шт.;
  • укроп — по вкусу;
  • горчица зернистая — 1 ст. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.
рецепт картопляного салату
Огурцы и бекон. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Лук тонко нарезать, добавить яблочный уксус, соль и сахар, перемешать и оставить на несколько минут для маринования.
  2. Бекон нарезать кусочками и обжарить до румяной корочки.
  3. Отварной картофель нарезать средними кубиками, маринованные огурцы — небольшими кусочками. Укроп мелко измельчить.
  4. В большой миске смешать картофель, огурцы, бекон, лук и зелень.
  5. Отдельно смешать зернистую горчицу с маслом. Добавить заправку в салат и аккуратно перемешать.
  6. Подавать сразу или дать салату настояться 15–20 минут для более насыщенного вкуса.

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картошка салат рецепт
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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