Картофельный салат с беконом и огурцами: простой рецепт на каждый день

Картофельный салат вместо гарнира: понадобится 5 маринованных огурцов
Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 12:04
Картофельный салат. Фото: кадр из видео
Обычный отварной картофель может превратиться в полноценное и очень вкусное блюдо. Достаточно добавить несколько маринованных огурцов, хрустящий бекон и ароматную горчичную заправку. Такой салат получается сытным, сочным и прекрасно подходит как для семейного обеда, так и для праздничного стола.
Рецепт опубликован на YouTube-канале Alina FooDee, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- лук — 1 шт.;
- яблочный уксус 6% — 1 ст. л.;
- соль — щепотка;
- сахар — 0,5 ч. л.;
- бекон — 100–150 г;
- отварной картофель — 500 г;
- маринованные огурцы — 4–5 шт.;
- укроп — по вкусу;
- горчица зернистая — 1 ст. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.
Способ приготовления
- Лук тонко нарезать, добавить яблочный уксус, соль и сахар, перемешать и оставить на несколько минут для маринования.
- Бекон нарезать кусочками и обжарить до румяной корочки.
- Отварной картофель нарезать средними кубиками, маринованные огурцы — небольшими кусочками. Укроп мелко измельчить.
- В большой миске смешать картофель, огурцы, бекон, лук и зелень.
- Отдельно смешать зернистую горчицу с маслом. Добавить заправку в салат и аккуратно перемешать.
- Подавать сразу или дать салату настояться 15–20 минут для более насыщенного вкуса.
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