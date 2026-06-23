Картофельный салат с беконом и огурцами: простой рецепт на каждый день

Картофельный салат. Фото: кадр из видео

Обычный отварной картофель может превратиться в полноценное и очень вкусное блюдо. Достаточно добавить несколько маринованных огурцов, хрустящий бекон и ароматную горчичную заправку. Такой салат получается сытным, сочным и прекрасно подходит как для семейного обеда, так и для праздничного стола.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Alina FooDee, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

лук — 1 шт.;

яблочный уксус 6% — 1 ст. л.;

соль — щепотка;

сахар — 0,5 ч. л.;

бекон — 100–150 г;

отварной картофель — 500 г;

маринованные огурцы — 4–5 шт.;

укроп — по вкусу;

горчица зернистая — 1 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.

Огурцы и бекон. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Лук тонко нарезать, добавить яблочный уксус, соль и сахар, перемешать и оставить на несколько минут для маринования. Бекон нарезать кусочками и обжарить до румяной корочки. Отварной картофель нарезать средними кубиками, маринованные огурцы — небольшими кусочками. Укроп мелко измельчить. В большой миске смешать картофель, огурцы, бекон, лук и зелень. Отдельно смешать зернистую горчицу с маслом. Добавить заправку в салат и аккуратно перемешать. Подавать сразу или дать салату настояться 15–20 минут для более насыщенного вкуса.

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