Сирні пончики — рецепт легкої домашньої випічки з сиру

Сирні пончики. Фото: кадр з відео

Сирні пончики — це ніжна, ароматна й повітряна випічка, яку дуже легко готувати вдома навіть без досвіду. Вам знадобиться мінімум продуктів, а результат точно перевершить очікування. Спробуйте цей простий рецепт і потіште рідних домашнім десертом за лічені хвилини.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

Вам знадобиться:

кисломолочний сир — 300 г (жирністю приблизно 5%);

яйця — 3 шт.;

цукор — 100 г;

ванільний цукор — 1 пакетик;

розпушувач — 1 ч. л.;

борошно — 300 г (та ще трохи для обкачування);

соняшникова олія — 500 мл. (для смаження).

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати кисломолочний сир із яйцями, додати ванільний цукор і розпушувач. Все ретельно перемішати до однорідності. Потім поступово всипати борошно й вимісити тісто — воно має вийти м’яким, але не липнути до рук.

Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Змочити долоні в олії, сформувати з тіста невеликі кульки. Щоб вони тримали форму й не липли, кожну обкачати в борошні.

Тісто для пончиків. Фото: кадр з відео

Розігріти в каструлі соняшникову олію — вона має бути добре гарячою. Викладати сирні пончики партіями та обсмажувати до рум’яної скоринки з усіх боків, приблизно по 3 хвилини з кожного боку.

Рослинна олія. Фото: кадр з відео

Готові пончики викладати на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир. Остиглі вироби щедро посипати цукровою пудрою.

Пончики в рослинній олії. Фото: кадр з відео

Ці сирні пончики — простий і швидкий варіант домашньої випічки, яка гарантовано принесе задоволення всій родині.

