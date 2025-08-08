Відео
Головна arrow Смак arrow Рецепт сирних пончиків, які легко й швидко приготувати вдома arrow

Рецепт сирних пончиків, які легко й швидко приготувати вдома

8 серпня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Сирні пончики — рецепт легкої домашньої випічки з сиру
Сирні пончики. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак

Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Сирні пончики — це ніжна, ароматна й повітряна випічка, яку дуже легко готувати вдома навіть без досвіду. Вам знадобиться мінімум продуктів, а результат точно перевершить очікування. Спробуйте цей простий рецепт і потіште рідних домашнім десертом за лічені хвилини.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кисломолочний сир — 300 г (жирністю приблизно 5%);
  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 100 г;
  • ванільний цукор — 1 пакетик;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • борошно — 300 г (та ще трохи для обкачування);
  • соняшникова олія — 500 мл. (для смаження).

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати кисломолочний сир із яйцями, додати ванільний цукор і розпушувач. Все ретельно перемішати до однорідності. Потім поступово всипати борошно й вимісити тісто — воно має вийти м’яким, але не липнути до рук.

рецепт пончиків
Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Змочити долоні в олії, сформувати з тіста невеликі кульки. Щоб вони тримали форму й не липли, кожну обкачати в борошні.

рецепт сирних пончиків
Тісто для пончиків. Фото: кадр з відео

Розігріти в каструлі соняшникову олію — вона має бути добре гарячою. Викладати сирні пончики партіями та обсмажувати до рум’яної скоринки з усіх боків, приблизно по 3 хвилини з кожного боку.

смачні сирні пончики у фритюрі
Рослинна олія. Фото: кадр з відео

Готові пончики викладати на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир. Остиглі вироби щедро посипати цукровою пудрою.

рецепт смачних пончиків з сиром
Пончики в рослинній олії. Фото: кадр з відео

Ці сирні пончики — простий і швидкий варіант домашньої випічки, яка гарантовано принесе задоволення всій родині.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою легких десертів, які чудово підходять на літо

Літній десерт з вишнями №1 за 5 хвилин, який готується без випічки й желатину. 

Простий рецепт десерту з малиною, як в ресторані для якого знадобиться 300 мл. молока. 

десерт рецепт кисломолочний сир пончики пончики - рецепт
