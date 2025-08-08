Сырные пончики — рецепт легкой домашней выпечки из творога

Рецепт творожных пончиков, которые легко, быстро приготовить дома
Творожные пончики — это нежная, ароматная и воздушная выпечка, которую очень легко готовить дома даже без опыта. Вам понадобится минимум продуктов, а результат точно превзойдет ожидания. Попробуйте этот простой рецепт и порадуйте родных домашним десертом за считанные минуты.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- творог — 300 г (жирностью примерно 5%);
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 100 г;
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- мука — 300 г (и еще немного для обкатки);
- подсолнечное масло — 500 мл. (для жарки).
Способ приготовления
В глубокой миске смешать творог с яйцами, добавить ванильный сахар и разрыхлитель. Все тщательно перемешать до однородности. Затем постепенно всыпать муку и вымесить тесто — оно должно получиться мягким, но не липнуть к рукам.
Смочить ладони в масле, сформировать из теста небольшие шарики. Чтобы они держали форму и не липли, каждый обвалять в муке.
Разогреть в кастрюле подсолнечное масло — оно должно быть хорошо горячим. Выкладывать творожные пончики партиями и обжаривать до румяной корочки со всех сторон, примерно по 3 минуты с каждой стороны.
Готовые пончики выкладывать на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Остывшие изделия щедро посыпать сахарной пудрой.
Эти творожные пончики — простой и быстрый вариант домашней выпечки, которая гарантированно доставит удовольствие всей семье.
