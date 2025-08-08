Видео
Вкус arrow Рецепт творожных пончиков, которые легко, быстро приготовить дома

Рецепт творожных пончиков, которые легко, быстро приготовить дома

8 августа 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Сырные пончики — рецепт легкой домашней выпечки из творога
Сырные пончики с творогом. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак

Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Творожные пончики — это нежная, ароматная и воздушная выпечка, которую очень легко готовить дома даже без опыта. Вам понадобится минимум продуктов, а результат точно превзойдет ожидания. Попробуйте этот простой рецепт и порадуйте родных домашним десертом за считанные минуты.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • творог — 300 г (жирностью примерно 5%);
  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • ванильный сахар — 1 пакетик;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • мука — 300 г (и еще немного для обкатки);
  • подсолнечное масло — 500 мл. (для жарки).

Способ приготовления

В глубокой миске смешать творог с яйцами, добавить ванильный сахар и разрыхлитель. Все тщательно перемешать до однородности. Затем постепенно всыпать муку и вымесить тесто — оно должно получиться мягким, но не липнуть к рукам.

рецепт пончиків
Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Смочить ладони в масле, сформировать из теста небольшие шарики. Чтобы они держали форму и не липли, каждый обвалять в муке.

рецепт сирних пончиків
Тесто для пончиков. Фото: кадр из видео

Разогреть в кастрюле подсолнечное масло — оно должно быть хорошо горячим. Выкладывать творожные пончики партиями и обжаривать до румяной корочки со всех сторон, примерно по 3 минуты с каждой стороны.

смачні сирні пончики у фритюрі
Растительное масло. Фото: кадр из видео

Готовые пончики выкладывать на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Остывшие изделия щедро посыпать сахарной пудрой.

рецепт смачних пончиків з сиром
Пончики в растительном масле. Фото: кадр из видео

Эти творожные пончики — простой и быстрый вариант домашней выпечки, которая гарантированно доставит удовольствие всей семье.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой легких десертов, которые прекрасно подходят на лето

Летний десерт с вишнями №1 за 5 минут, который готовится без выпечки и желатина.

Простой рецепт десерта с малиной, как в ресторане для которого понадобится 300 мл. молока.

десерт рецепт творог пончики пончики - рецепт
