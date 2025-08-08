Сырные пончики — рецепт легкой домашней выпечки из творога

Сырные пончики с творогом. Фото: кадр из видео

Творожные пончики — это нежная, ароматная и воздушная выпечка, которую очень легко готовить дома даже без опыта. Вам понадобится минимум продуктов, а результат точно превзойдет ожидания. Попробуйте этот простой рецепт и порадуйте родных домашним десертом за считанные минуты.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

Вам понадобится:

творог — 300 г (жирностью примерно 5%);

яйца — 3 шт.;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 1 пакетик;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

мука — 300 г (и еще немного для обкатки);

подсолнечное масло — 500 мл. (для жарки).

Способ приготовления

В глубокой миске смешать творог с яйцами, добавить ванильный сахар и разрыхлитель. Все тщательно перемешать до однородности. Затем постепенно всыпать муку и вымесить тесто — оно должно получиться мягким, но не липнуть к рукам.

Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Смочить ладони в масле, сформировать из теста небольшие шарики. Чтобы они держали форму и не липли, каждый обвалять в муке.

Тесто для пончиков. Фото: кадр из видео

Разогреть в кастрюле подсолнечное масло — оно должно быть хорошо горячим. Выкладывать творожные пончики партиями и обжаривать до румяной корочки со всех сторон, примерно по 3 минуты с каждой стороны.

Растительное масло. Фото: кадр из видео

Готовые пончики выкладывать на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Остывшие изделия щедро посыпать сахарной пудрой.

Пончики в растительном масле. Фото: кадр из видео

Эти творожные пончики — простой и быстрый вариант домашней выпечки, которая гарантированно доставит удовольствие всей семье.

