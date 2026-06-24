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Рецепт смачних кабачків в духовці: на обід чи вечерю

24 червня 2026 13:44
Натерті кабачки. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

У сезон кабачків особливо хочеться готувати прості та смачні страви з доступних продуктів. Ця кабачкова запіканка підкорює ніжною текстурою, насиченим сирним смаком і рум'яною скоринкою. Вона чудово смакує як гарячою, так і після охолодження, тому стане вдалим вибором для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молоді кабачки — 2 шт. (300–400 г);
  • яйця — 2 шт.;
  • домашній сир — 200 г;
  • твердий сир — 150 г;
  • борошно — 4 ст. л.;
  • розпушувач — дрібка;
  • часник — 3 зубчики;
  • сіль — за смаком;
  • спеції — за смаком;
  • зелень — за смаком;
  • вершкове масло — для форми;
  • панірувальні сухарі — для форми.
Приготування страви. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачки натерти на середній тертці, додати трохи солі та залишити на 10 хвилин. Після цього добре відтиснути зайву рідину.
  2. Домашній сир з'єднати з яйцями та подрібнити блендером до однорідної консистенції.
  3. Додати підготовлені кабачки, подрібнений часник, натертий твердий сир, зелень, сіль і спеції. Добре перемішати.
  4. Додати борошно та дрібку розпушувача, ще раз перемішати до однорідності.
  5. Форму для запікання змастити вершковим маслом і посипати панірувальними сухарями. Викласти масу та розрівняти поверхню.
  6. Запікати у розігрітій до 180 °C духовці 35–40 хвилин до золотистої скоринки.
  7. Готову запіканку трохи охолодити та подавати до столу.

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