Рецепт вечері про яку мало хто знає: знадобиться 300 г фаршу + 3 яйця
Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 21:04
Страва з фаршем. Фото: gospodynka.com.ua
Іноді для смачної вечері достатньо кількох простих продуктів, які є майже в кожному холодильнику. З яєць і курячого фаршу можна приготувати незвичайну страву, яка виходить соковитою, ніжною та дуже апетитною.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- молоко — 1 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- чорний перець — за смаком;
- олія — для смаження.
Для начинки:
- куряче філе — 300 г;
- вершкове масло — 1 ч. л.;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- болгарський перець — 1/4 шт.;
- сіль — за смаком;
- чорний перець — за смаком.
Для соусу:
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- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 1 ст. л.;
- сушений часник — за смаком;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
- Змішати яйця з молоком, сіллю та перцем.
- Обсмажити на змащеній олією сковорідці тонкі яєчні млинці та залишити охолонути.
- Куряче філе подрібнити, додати вершкове масло, сіль, перець і подрібнену зелену цибулю.
- Для соусу змішати сметану, майонез, сушений часник і сіль.
- На кожен млинець викласти шар начинки, змастити соусом, додати смужки болгарського перцю та згорнути рулетом.
- Перекласти заготовки у форму для запікання та готувати при температурі 180 ºC близько 30 хвилин до готовності.
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