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Головна Смак Рецепт вечері про яку мало хто знає: знадобиться 300 г фаршу + 3 яйця

Рецепт вечері про яку мало хто знає: знадобиться 300 г фаршу + 3 яйця

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 21:04
Рецепт вечері про яку мало хто знає: знадобиться 300 г фаршу + 3 яйця
Страва з фаршем. Фото: gospodynka.com.ua

Іноді для смачної вечері достатньо кількох простих продуктів, які є майже в кожному холодильнику. З яєць і курячого фаршу можна приготувати незвичайну страву, яка виходить соковитою, ніжною та дуже апетитною.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • молоко — 1 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • чорний перець — за смаком;
  • олія — для смаження.

Для начинки:

  • куряче філе — 300 г;
  • вершкове масло — 1 ч. л.;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • болгарський перець — 1/4 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • чорний перець — за смаком.

Для соусу:

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  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • сушений часник — за смаком;
  • сіль — за смаком.
рецепт вечері з фаршем
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Змішати яйця з молоком, сіллю та перцем.
  2. Обсмажити на змащеній олією сковорідці тонкі яєчні млинці та залишити охолонути.
  3. Куряче філе подрібнити, додати вершкове масло, сіль, перець і подрібнену зелену цибулю.
  4. Для соусу змішати сметану, майонез, сушений часник і сіль.
  5. На кожен млинець викласти шар начинки, змастити соусом, додати смужки болгарського перцю та згорнути рулетом.
  6. Перекласти заготовки у форму для запікання та готувати при температурі 180 ºC близько 30 хвилин до готовності.

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Вечеря рецепт м'ясний фарш
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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