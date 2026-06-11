Рецепт вечері про яку мало хто знає: знадобиться 300 г фаршу + 3 яйця

Страва з фаршем. Фото: gospodynka.com.ua

Іноді для смачної вечері достатньо кількох простих продуктів, які є майже в кожному холодильнику. З яєць і курячого фаршу можна приготувати незвичайну страву, яка виходить соковитою, ніжною та дуже апетитною.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

молоко — 1 ст. л.;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком;

олія — для смаження.

Для начинки:

куряче філе — 300 г;

вершкове масло — 1 ч. л.;

зелена цибуля — 1 пучок;

болгарський перець — 1/4 шт.;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком.

Для соусу:

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сметана — 2 ст. л.;

майонез — 1 ст. л.;

сушений часник — за смаком;

сіль — за смаком.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Змішати яйця з молоком, сіллю та перцем. Обсмажити на змащеній олією сковорідці тонкі яєчні млинці та залишити охолонути. Куряче філе подрібнити, додати вершкове масло, сіль, перець і подрібнену зелену цибулю. Для соусу змішати сметану, майонез, сушений часник і сіль. На кожен млинець викласти шар начинки, змастити соусом, додати смужки болгарського перцю та згорнути рулетом. Перекласти заготовки у форму для запікання та готувати при температурі 180 ºC близько 30 хвилин до готовності.

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