Рецепт ужина, о котором мало кто знает: понадобится 300 г фарша + 3 яйца

Блюдо с фаршем. Фото: gospodynka.com.ua

Иногда для вкусного ужина достаточно нескольких простых продуктов, которые есть почти в каждом холодильнике. Из яиц и куриного фарша можно приготовить необычное блюдо, которое получается сочным, нежным и очень аппетитным.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

молоко — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Для начинки:

куриное филе — 300 г;

сливочное масло — 1 ч. л.;

зеленый лук — 1 пучок;

болгарский перец — 1/4 шт.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Для соуса:

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сметана — 2 ст. л.;

майонез — 1 ст. л.;

сушеный чеснок — по вкусу;

соль — по вкусу.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Смешать яйца с молоком, солью и перцем. Обжарить на смазанной маслом сковороде тонкие яичные блинчики и оставить остывать. Куриное филе измельчить, добавить сливочное масло, соль, перец и измельченный зеленый лук. Для соуса смешать сметану, майонез, сушеный чеснок и соль. На каждый блин выложить слой начинки, смазать соусом, добавить полоски болгарского перца и свернуть рулетом. Переложить заготовки в форму для запекания и готовить при температуре 180 ºC около 30 минут до готовности.

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