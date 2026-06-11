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Главная Вкус Рецепт ужина, о котором мало кто знает: понадобится 300 г фарша + 3 яйца

Рецепт ужина, о котором мало кто знает: понадобится 300 г фарша + 3 яйца

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 21:04
Рецепт ужина, о котором мало кто знает: понадобится 300 г фарша + 3 яйца
Блюдо с фаршем. Фото: gospodynka.com.ua

Иногда для вкусного ужина достаточно нескольких простых продуктов, которые есть почти в каждом холодильнике. Из яиц и куриного фарша можно приготовить необычное блюдо, которое получается сочным, нежным и очень аппетитным.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • молоко — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Для начинки:

  • куриное филе — 300 г;
  • сливочное масло — 1 ч. л.;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • болгарский перец — 1/4 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу.

Для соуса:

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  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • сушеный чеснок — по вкусу;
  • соль — по вкусу.
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Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Смешать яйца с молоком, солью и перцем.
  2. Обжарить на смазанной маслом сковороде тонкие яичные блинчики и оставить остывать.
  3. Куриное филе измельчить, добавить сливочное масло, соль, перец и измельченный зеленый лук.
  4. Для соуса смешать сметану, майонез, сушеный чеснок и соль.
  5. На каждый блин выложить слой начинки, смазать соусом, добавить полоски болгарского перца и свернуть рулетом.
  6. Переложить заготовки в форму для запекания и готовить при температуре 180 ºC около 30 минут до готовности.

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Ужин рецепт мясной фарш
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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