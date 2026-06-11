Рецепт ужина, о котором мало кто знает: понадобится 300 г фарша + 3 яйца
Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 21:04
Блюдо с фаршем. Фото: gospodynka.com.ua
Иногда для вкусного ужина достаточно нескольких простых продуктов, которые есть почти в каждом холодильнике. Из яиц и куриного фарша можно приготовить необычное блюдо, которое получается сочным, нежным и очень аппетитным.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- молоко — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Для начинки:
- куриное филе — 300 г;
- сливочное масло — 1 ч. л.;
- зеленый лук — 1 пучок;
- болгарский перец — 1/4 шт.;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу.
Для соуса:
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- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 1 ст. л.;
- сушеный чеснок — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Смешать яйца с молоком, солью и перцем.
- Обжарить на смазанной маслом сковороде тонкие яичные блинчики и оставить остывать.
- Куриное филе измельчить, добавить сливочное масло, соль, перец и измельченный зеленый лук.
- Для соуса смешать сметану, майонез, сушеный чеснок и соль.
- На каждый блин выложить слой начинки, смазать соусом, добавить полоски болгарского перца и свернуть рулетом.
- Переложить заготовки в форму для запекания и готовить при температуре 180 ºC около 30 минут до готовности.
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