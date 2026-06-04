Ужин с куриным филе за 30 минут: когда хочется чего-то вкусного

Ужин с куриным филе. Фото: gospodynka.com.ua

Иногда для вкусного ужина не нужны сложные ингредиенты или часы у плиты. Достаточно куриного филе, картофеля и немного сыра, чтобы приготовить сытное блюдо с аппетитной золотистой корочкой. Такой ужин получается нежным, ароматным и непременно понравится всей семье.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриное филе — 600 г;

оливковое масло — 2-3 ст. л.;

сливочное масло — небольшой кусочек;

соль — по вкусу;

сушеный чеснок — 1/2 ч. л.;

сладкая паприка — 1/2 ч. л.;

черный перец — по вкусу;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

картофель — 400 г.

Для заливки:

сметана — 80 г;

яйца — 2 шт.;

моцарелла — 150 г.

Приготовление ужина. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Куриное филе нарезать кубиками и обжарить на смеси оливкового и сливочного масла до легкой золотистой корочки. Добавить соль, паприку, сушеный чеснок и перец. Отдельно обжарить нарезанный лук, добавить измельченный чеснок. Картофель нарезать тонкими кружочками, смешать с луком, слегка подсолить и выложить в форму для запекания. Сверху распределить куриное филе. Для заливки смешать сметану и яйца до однородности, полить блюдо. Посыпать натертой моцареллой и запекать при температуре 200°C примерно 30-40 минут до румяной корочки. Перед подачей по желанию посыпать свежей зеленью.

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