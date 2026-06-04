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Главная Вкус Ужин с куриным филе за 30 минут: когда хочется чего-то вкусного

Ужин с куриным филе за 30 минут: когда хочется чего-то вкусного

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 21:04
Ужин с куриным филе за 30 минут: когда хочется чего-то вкусного
Ужин с куриным филе. Фото: gospodynka.com.ua

Иногда для вкусного ужина не нужны сложные ингредиенты или часы у плиты. Достаточно куриного филе, картофеля и немного сыра, чтобы приготовить сытное блюдо с аппетитной золотистой корочкой. Такой ужин получается нежным, ароматным и непременно понравится всей семье.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • куриное филе — 600 г;
  • оливковое масло — 2-3 ст. л.;
  • сливочное масло — небольшой кусочек;
  • соль — по вкусу;
  • сушеный чеснок — 1/2 ч. л.;
  • сладкая паприка — 1/2 ч. л.;
  • черный перец — по вкусу;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • картофель — 400 г.

Для заливки:

  • сметана — 80 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • моцарелла — 150 г.
рецепт вечері з курячим філе
Приготовление ужина. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Куриное филе нарезать кубиками и обжарить на смеси оливкового и сливочного масла до легкой золотистой корочки. Добавить соль, паприку, сушеный чеснок и перец.
  2. Отдельно обжарить нарезанный лук, добавить измельченный чеснок.
  3. Картофель нарезать тонкими кружочками, смешать с луком, слегка подсолить и выложить в форму для запекания. Сверху распределить куриное филе.
  4. Для заливки смешать сметану и яйца до однородности, полить блюдо.
  5. Посыпать натертой моцареллой и запекать при температуре 200°C примерно 30-40 минут до румяной корочки.
  6. Перед подачей по желанию посыпать свежей зеленью.

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Ужин рецепт куриное филе
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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