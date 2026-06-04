Ужин с куриным филе за 30 минут: когда хочется чего-то вкусного
Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 21:04
Ужин с куриным филе. Фото: gospodynka.com.ua
Иногда для вкусного ужина не нужны сложные ингредиенты или часы у плиты. Достаточно куриного филе, картофеля и немного сыра, чтобы приготовить сытное блюдо с аппетитной золотистой корочкой. Такой ужин получается нежным, ароматным и непременно понравится всей семье.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриное филе — 600 г;
- оливковое масло — 2-3 ст. л.;
- сливочное масло — небольшой кусочек;
- соль — по вкусу;
- сушеный чеснок — 1/2 ч. л.;
- сладкая паприка — 1/2 ч. л.;
- черный перец — по вкусу;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- картофель — 400 г.
Для заливки:
- сметана — 80 г;
- яйца — 2 шт.;
- моцарелла — 150 г.
Способ приготовления
- Куриное филе нарезать кубиками и обжарить на смеси оливкового и сливочного масла до легкой золотистой корочки. Добавить соль, паприку, сушеный чеснок и перец.
- Отдельно обжарить нарезанный лук, добавить измельченный чеснок.
- Картофель нарезать тонкими кружочками, смешать с луком, слегка подсолить и выложить в форму для запекания. Сверху распределить куриное филе.
- Для заливки смешать сметану и яйца до однородности, полить блюдо.
- Посыпать натертой моцареллой и запекать при температуре 200°C примерно 30-40 минут до румяной корочки.
- Перед подачей по желанию посыпать свежей зеленью.
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