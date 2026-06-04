Вечеря з курячим філе за 30 хвилин: коли хочеться чогось смачного

Вечеря з курячим філе. Фото: gospodynka.com.ua

Іноді для смачної вечері не потрібні складні інгредієнти чи години біля плити. Достатньо курячого філе, картоплі та трохи сиру, щоб приготувати ситну страву з апетитною золотистою скоринкою. Така вечеря виходить ніжною, ароматною та неодмінно сподобається всій родині.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

куряче філе — 600 г;

оливкова олія — 2–3 ст. л.;

вершкове масло — невеликий шматочок;

сіль — за смаком;

сушений часник — 1/2 ч. л.;

солодка паприка — 1/2 ч. л.;

чорний перець — за смаком;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

картопля — 400 г.

Для заливки:

сметана — 80 г;

яйця — 2 шт.;

моцарела — 150 г.

Приготування вечері. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Куряче філе нарізати кубиками та обсмажити на суміші оливкової й вершкової олії до легкої золотистої скоринки. Додати сіль, паприку, сушений часник і перець. Окремо обсмажити нарізану цибулю, додати подрібнений часник. Картоплю нарізати тонкими кружальцями, змішати з цибулею, злегка підсолити та викласти у форму для запікання. Зверху розподілити куряче філе. Для заливки змішати сметану та яйця до однорідності, полити страву. Посипати натертою моцарелою й запікати при температурі 200°C приблизно 30–40 хвилин до рум'яної скоринки. Перед подачею за бажанням посипати свіжою зеленню.

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