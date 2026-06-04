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Головна Смак Вечеря з курячим філе за 30 хвилин: коли хочеться чогось смачного

Вечеря з курячим філе за 30 хвилин: коли хочеться чогось смачного

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 21:04
Вечеря з курячим філе за 30 хвилин: коли хочеться чогось смачного
Вечеря з курячим філе. Фото: gospodynka.com.ua

Іноді для смачної вечері не потрібні складні інгредієнти чи години біля плити. Достатньо курячого філе, картоплі та трохи сиру, щоб приготувати ситну страву з апетитною золотистою скоринкою. Така вечеря виходить ніжною, ароматною та неодмінно сподобається всій родині.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • куряче філе — 600 г;
  • оливкова олія — 2–3 ст. л.;
  • вершкове масло — невеликий шматочок;
  • сіль — за смаком;
  • сушений часник — 1/2 ч. л.;
  • солодка паприка — 1/2 ч. л.;
  • чорний перець — за смаком;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • картопля — 400 г.

Для заливки:

  • сметана — 80 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • моцарела — 150 г.
рецепт вечері з курячим філе
Приготування вечері. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Куряче філе нарізати кубиками та обсмажити на суміші оливкової й вершкової олії до легкої золотистої скоринки. Додати сіль, паприку, сушений часник і перець.
  2. Окремо обсмажити нарізану цибулю, додати подрібнений часник.
  3. Картоплю нарізати тонкими кружальцями, змішати з цибулею, злегка підсолити та викласти у форму для запікання. Зверху розподілити куряче філе.
  4. Для заливки змішати сметану та яйця до однорідності, полити страву.
  5. Посипати натертою моцарелою й запікати при температурі 200°C приблизно 30–40 хвилин до рум'яної скоринки.
  6. Перед подачею за бажанням посипати свіжою зеленню.

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Вечеря рецепт куряче філе
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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