Вечеря з курячим філе за 30 хвилин: коли хочеться чогось смачного
Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 21:04
Вечеря з курячим філе. Фото: gospodynka.com.ua
Іноді для смачної вечері не потрібні складні інгредієнти чи години біля плити. Достатньо курячого філе, картоплі та трохи сиру, щоб приготувати ситну страву з апетитною золотистою скоринкою. Така вечеря виходить ніжною, ароматною та неодмінно сподобається всій родині.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 600 г;
- оливкова олія — 2–3 ст. л.;
- вершкове масло — невеликий шматочок;
- сіль — за смаком;
- сушений часник — 1/2 ч. л.;
- солодка паприка — 1/2 ч. л.;
- чорний перець — за смаком;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- картопля — 400 г.
Для заливки:
- сметана — 80 г;
- яйця — 2 шт.;
- моцарела — 150 г.
Спосіб приготування
- Куряче філе нарізати кубиками та обсмажити на суміші оливкової й вершкової олії до легкої золотистої скоринки. Додати сіль, паприку, сушений часник і перець.
- Окремо обсмажити нарізану цибулю, додати подрібнений часник.
- Картоплю нарізати тонкими кружальцями, змішати з цибулею, злегка підсолити та викласти у форму для запікання. Зверху розподілити куряче філе.
- Для заливки змішати сметану та яйця до однорідності, полити страву.
- Посипати натертою моцарелою й запікати при температурі 200°C приблизно 30–40 хвилин до рум'яної скоринки.
- Перед подачею за бажанням посипати свіжою зеленню.
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