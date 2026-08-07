Банка тунца + кабачок для завтрака: удачное сочетание, о котором мало кто знает
7 августа 2026 05:04
Банка тунца и кабачок. Фото: gospodynka.com.ua
Если ищете новый способ приготовить кабачки, обязательно попробуйте этот рецепт. Блюдо получается сочным, ароматным и настолько вкусным, что его с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- консервированный тунец в собственном соку — 1 банка;
- яйца — 4 шт.;
- кабачок — ½ шт.;
- помидор — 1 шт.;
- сыр сулугуни — 100 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- зеленый лук, укроп и петрушка — по вкусу;
- соль и черный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- С тунца слить жидкость и слегка размять его вилкой.
- Яйца взбить, добавить натертый кабачок, измельченную зелень, чеснок, нарезанный помидор, соль, перец, натертый сыр и тунец. Хорошо перемешать.
- На сковороде обжарить нарезанный лук до мягкости.
- Вылить сверху подготовленную яичную массу, накрыть крышкой и готовить на минимальном огне до полной готовности.
- Готовый пирог осторожно переложить на тарелку и подавать горячим. Он получается нежным, сочным и очень сытным.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей
Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.
Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.
Читайте Новини.live!