Банка тунца + кабачок для завтрака: удачное сочетание, о котором мало кто знает

Банка тунца и кабачок. Фото: gospodynka.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Если ищете новый способ приготовить кабачки, обязательно попробуйте этот рецепт. Блюдо получается сочным, ароматным и настолько вкусным, что его с удовольствием едят даже те, кто не любит кабачки.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

консервированный тунец в собственном соку — 1 банка;

яйца — 4 шт.;

кабачок — ½ шт.;

помидор — 1 шт.;

сыр сулугуни — 100 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

зеленый лук, укроп и петрушка — по вкусу;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Приготовление завтрака. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

С тунца слить жидкость и слегка размять его вилкой. Яйца взбить, добавить натертый кабачок, измельченную зелень, чеснок, нарезанный помидор, соль, перец, натертый сыр и тунец. Хорошо перемешать. На сковороде обжарить нарезанный лук до мягкости. Вылить сверху подготовленную яичную массу, накрыть крышкой и готовить на минимальном огне до полной готовности. Готовый пирог осторожно переложить на тарелку и подавать горячим. Он получается нежным, сочным и очень сытным.

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