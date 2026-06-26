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Блинчики из кабачков за 10 минут на завтрак: понадобится 3 яйца + 500 мл молока

26 июня 2026 05:04
Блинчики из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Нежные кабачковые блинчики на молоке получаются тонкими, ароматными и очень мягкими. Это быстрый вариант завтрака, который легко сочетается со сметаной, творогом или солеными начинками.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачок — 1 шт. (около 300 г);
  • яйца — 3 шт.;
  • молоко — 500 мл;
  • мука — 280 г;
  • укроп — 15 г;
  • петрушка — 15 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • растительное масло — для жарки.
Кабачковые блины. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачок натереть на мелкой терке, слегка отжать лишнюю жидкость и смешать с яйцами, солью и половиной молока. Хорошо перемешать до однородности.
  2. Добавить мелко нарезанную зелень и всыпать муку, тщательно перемешивая, чтобы не было комочков.
  3. Влить оставшееся молоко и довести тесто до консистенции жидких блинов.
  4. Сковороду смазать маслом, хорошо разогреть и жарить блины с обеих сторон до золотистого цвета.
  5. Подавать горячими с любимыми добавками.

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