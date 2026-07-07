Блины "как хачапури" на завтрак за 5 минут: понадобится 200 мл кефира
7 июля 2026 05:04
Блины на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua
Если обычные блины уже надоели, попробуйте этот простой вариант со шпинатом и сулугуни. Благодаря кефиру тесто получается нежным и пышным, а сыр аппетитно тянется внутри, напоминая по вкусу хачапури. Такой завтрак готовится очень быстро и будет вкусным как горячим, так и теплым.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кефир 2,5% — 230 мл.;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 130 г;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — ½ ч. л.;
- сода — ¼ ч. л.;
- шпинат — 1 большая горсть;
- сыр сулугуни — 80 г;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- В миске смешать кефир, яйцо, соль, сахар и соду.
- Добавить просеянную муку и замесить однородное тесто без комочков.
- Шпинат мелко нарезать, сулугуни натереть на крупной терке и добавить в тесто, после чего хорошо перемешать.
- На разогретую сковороду с небольшим количеством масла выложить тесто ложкой, формируя небольшие блинчики.
- Накрыть крышкой и обжарить на среднем огне до румяной корочки с одной стороны, затем перевернуть и довести до готовности.
- Подавать горячими со сметаной, натуральным йогуртом или любимым соусом.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей
Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.
Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.
Читайте Новини.live!