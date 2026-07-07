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Блины "как хачапури" на завтрак за 5 минут: понадобится 200 мл кефира

7 июля 2026 05:04
Блины на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Если обычные блины уже надоели, попробуйте этот простой вариант со шпинатом и сулугуни. Благодаря кефиру тесто получается нежным и пышным, а сыр аппетитно тянется внутри, напоминая по вкусу хачапури. Такой завтрак готовится очень быстро и будет вкусным как горячим, так и теплым.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кефир 2,5% — 230 мл.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 130 г;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • сода — ¼ ч. л.;
  • шпинат — 1 большая горсть;
  • сыр сулугуни — 80 г;
  • растительное масло — для жарки.
Сырные блины. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. В миске смешать кефир, яйцо, соль, сахар и соду.
  2. Добавить просеянную муку и замесить однородное тесто без комочков.
  3. Шпинат мелко нарезать, сулугуни натереть на крупной терке и добавить в тесто, после чего хорошо перемешать.
  4. На разогретую сковороду с небольшим количеством масла выложить тесто ложкой, формируя небольшие блинчики.
  5. Накрыть крышкой и обжарить на среднем огне до румяной корочки с одной стороны, затем перевернуть и довести до готовности.
  6. Подавать горячими со сметаной, натуральным йогуртом или любимым соусом.

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