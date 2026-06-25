Блины "Минутка" на завтрак: 1 горсть творога и зелени в тесто
25 июня 2026 05:04
Блины "Минутка". Фото: smachnenke.com.ua
Если обычные блины уже надоели, стоит попробовать этот простой рецепт. Сочетание двух видов сыра, кефира и зеленого лука делает блюдо особенно нежным и ароматным. Такие блины прекрасно подходят как самостоятельное блюдо или с любимыми соусами и сметаной.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кефир — 500 г;
- творог — 180 г;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 160 г;
- твердый сыр — 100 г;
- зеленый лук — 50 г;
- пищевая сода — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Творог измельчить до однородной консистенции.
- Добавить кефир комнатной температуры, яйца, соль и соду, тщательно перемешать.
- Постепенно всыпать просеянную муку и замесить однородное тесто без комочков.
- Добавить немного растительного масла, натертый твёрдый сыр и мелко нарезанный зелёный лук, ещё раз перемешать.
- Разогреть сковороду, слегка смазать растительным маслом.
- Выливать порцию теста и равномерно распределять по поверхности.
- Жарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета.
- При необходимости перед каждым новым блином смазывать сковороду небольшим количеством растительного масла.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей
Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.
Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.
Читайте Новини.live!