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Блины "Минутка" на завтрак: 1 горсть творога и зелени в тесто

25 июня 2026 05:04
Блины "Минутка". Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Если обычные блины уже надоели, стоит попробовать этот простой рецепт. Сочетание двух видов сыра, кефира и зеленого лука делает блюдо особенно нежным и ароматным. Такие блины прекрасно подходят как самостоятельное блюдо или с любимыми соусами и сметаной.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кефир — 500 г;
  • творог — 180 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 160 г;
  • твердый сыр — 100 г;
  • зеленый лук — 50 г;
  • пищевая сода — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
Блины на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Творог измельчить до однородной консистенции.
  2. Добавить кефир комнатной температуры, яйца, соль и соду, тщательно перемешать.
  3. Постепенно всыпать просеянную муку и замесить однородное тесто без комочков.
  4. Добавить немного растительного масла, натертый твёрдый сыр и мелко нарезанный зелёный лук, ещё раз перемешать.
  5. Разогреть сковороду, слегка смазать растительным маслом.
  6. Выливать порцию теста и равномерно распределять по поверхности.
  7. Жарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета.
  8. При необходимости перед каждым новым блином смазывать сковороду небольшим количеством растительного масла.

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