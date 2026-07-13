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Блюда из кабачков на каждый день: понадобится молодая капуста

13 июля 2026 12:44
Кабачки и капуста. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

В сезон молодых овощей хочется готовить легкие, простые и полезные блюда. Эти оладьи из кабачков и капусты покоряют нежной текстурой и аппетитной румяной корочкой. Они прекрасно подходят как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу, а готовятся из доступных продуктов буквально за считанные минуты.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молодая капуста — 200 г;
  • кабачки — 300 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 2–3 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • сладкая паприка — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки;
  • сметана — для подачи;
  • свежая зелень — для подачи.
Оладьи из капусты. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Тонко нашинковать капусту, посолить и немного размять руками, чтобы она стала мягче.
  2. Кабачки натереть на средней терке и добавить к капусте вместе с измельченным чесноком.
  3. Добавить яйцо, соль, паприку, черный молотый перец и муку.
  4. Перемешать до однородности. Масса должна оставаться нежной и хорошо держать форму.
  5. Разогреть сковороду с маслом, выкладывать овощную смесь ложкой и формировать небольшие оладьи.
  6. Жарить на небольшом огне по 5–7 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
  7. Подавать оладьи горячими со сметаной и свежей зеленью.

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