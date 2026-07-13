Блюда из кабачков на каждый день: понадобится молодая капуста
13 июля 2026 12:44
Кабачки и капуста. Фото: gospodynka.com.ua
В сезон молодых овощей хочется готовить легкие, простые и полезные блюда. Эти оладьи из кабачков и капусты покоряют нежной текстурой и аппетитной румяной корочкой. Они прекрасно подходят как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу, а готовятся из доступных продуктов буквально за считанные минуты.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молодая капуста — 200 г;
- кабачки — 300 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 2–3 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- сладкая паприка — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки;
- сметана — для подачи;
- свежая зелень — для подачи.
Способ приготовления
- Тонко нашинковать капусту, посолить и немного размять руками, чтобы она стала мягче.
- Кабачки натереть на средней терке и добавить к капусте вместе с измельченным чесноком.
- Добавить яйцо, соль, паприку, черный молотый перец и муку.
- Перемешать до однородности. Масса должна оставаться нежной и хорошо держать форму.
- Разогреть сковороду с маслом, выкладывать овощную смесь ложкой и формировать небольшие оладьи.
- Жарить на небольшом огне по 5–7 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
- Подавать оладьи горячими со сметаной и свежей зеленью.
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