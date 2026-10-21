Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Блюдо на ужин "Медвежья лапа": не котлеты и не отбивные

Блюдо на ужин "Медвежья лапа": не котлеты и не отбивные

Ua ru
21 октября 2026 21:04
Мясо с картофелем и сыром: рецепт сытного ужина
Блюдо из свинины. Фото: gospodynka.com.ua

Если обычные котлеты и отбивные уже надоели, попробуйте приготовить свинину в картофельной корочке. Ароматный чеснок и сыр делают это блюдо особенно аппетитным.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • картофель — 500 г;
  • соль и перец — по вкусу;
  • яйца — 3 шт.;
  • крахмал — 1 ст. л.;
  • свинина — 350 г;
  • соль — ½ ч. л.;
  • чеснок — 5 зубчиков;
  • яйца для панировки — 1–2 шт.;
  • твёрдый сыр — 150 г;
  • растительное масло — для обжаривания.
рецепт страви зі свинини
Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Картофель очистить, натереть, отжать лишний сок и промыть водой.
  2. Снова хорошо отжать, добавить яйца, крахмал, соль и перец, перемешать.
  3. Свинину нарезать кусочками, отбить, натереть солью и измельченным чесноком.
  4. Яйца взбить венчиком и обмакнуть в них каждый кусочек мяса.
  5. На разогретую с маслом сковороду выложить часть картофельной массы, сформировать основу, сверху положить свинину и накрыть картофелем.
  6. Обжарить с обеих сторон до золотистой корочки.
  7. Переложить заготовки на противень с пергаментом и запекать при температуре 180 °C в течение 25–30 минут.
  8. За 5 минут до готовности посыпать тёртым сыром и дождаться, пока он расплавится.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Читайте также:
Ужин рецепт свинина отбивные
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации