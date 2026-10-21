Мясо с картофелем и сыром: рецепт сытного ужина

Блюдо из свинины. Фото: gospodynka.com.ua

Если обычные котлеты и отбивные уже надоели, попробуйте приготовить свинину в картофельной корочке. Ароматный чеснок и сыр делают это блюдо особенно аппетитным.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

картофель — 500 г;

соль и перец — по вкусу;

яйца — 3 шт.;

крахмал — 1 ст. л.;

свинина — 350 г;

соль — ½ ч. л.;

чеснок — 5 зубчиков;

яйца для панировки — 1–2 шт.;

твёрдый сыр — 150 г;

растительное масло — для обжаривания.

Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Картофель очистить, натереть, отжать лишний сок и промыть водой. Снова хорошо отжать, добавить яйца, крахмал, соль и перец, перемешать. Свинину нарезать кусочками, отбить, натереть солью и измельченным чесноком. Яйца взбить венчиком и обмакнуть в них каждый кусочек мяса. На разогретую с маслом сковороду выложить часть картофельной массы, сформировать основу, сверху положить свинину и накрыть картофелем. Обжарить с обеих сторон до золотистой корочки. Переложить заготовки на противень с пергаментом и запекать при температуре 180 °C в течение 25–30 минут. За 5 минут до готовности посыпать тёртым сыром и дождаться, пока он расплавится.

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