Мясо с картофелем и сыром: рецепт сытного ужина

Блюдо на ужин "Медвежья лапа": не котлеты и не отбивные
Ua ru
21 октября 2026 21:04
Блюдо из свинины. Фото: gospodynka.com.ua
Если обычные котлеты и отбивные уже надоели, попробуйте приготовить свинину в картофельной корочке. Ароматный чеснок и сыр делают это блюдо особенно аппетитным.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Реклама
Вам понадобится:
- картофель — 500 г;
- соль и перец — по вкусу;
- яйца — 3 шт.;
- крахмал — 1 ст. л.;
- свинина — 350 г;
- соль — ½ ч. л.;
- чеснок — 5 зубчиков;
- яйца для панировки — 1–2 шт.;
- твёрдый сыр — 150 г;
- растительное масло — для обжаривания.
Способ приготовления
- Картофель очистить, натереть, отжать лишний сок и промыть водой.
- Снова хорошо отжать, добавить яйца, крахмал, соль и перец, перемешать.
- Свинину нарезать кусочками, отбить, натереть солью и измельченным чесноком.
- Яйца взбить венчиком и обмакнуть в них каждый кусочек мяса.
- На разогретую с маслом сковороду выложить часть картофельной массы, сформировать основу, сверху положить свинину и накрыть картофелем.
- Обжарить с обеих сторон до золотистой корочки.
- Переложить заготовки на противень с пергаментом и запекать при температуре 180 °C в течение 25–30 минут.
- За 5 минут до готовности посыпать тёртым сыром и дождаться, пока он расплавится.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Читайте также: