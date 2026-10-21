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Головна Смак Страва на вечерю "Ведмежа лапа": не котлети і не відбивні

Страва на вечерю "Ведмежа лапа": не котлети і не відбивні

Ua ru
21 жовтня 2026 21:04
М’ясо з картоплею та сиром: рецепт ситної вечері
Страва зі свинини. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо звичайні котлети та відбивні вже набридли, спробуйте приготувати свинину в картопляній скоринці. Ароматний часник і сирна шапочка роблять цю страву особливо апетитною.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • картопля — 500 г;
  • сіль і перець — за смаком;
  • яйця — 3 шт.;
  • крохмаль — 1 ст. л.;
  • свинина — 350 г;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • часник — 5 зубчиків;
  • яйця для панірування — 1–2 шт.;
  • твердий сир — 150 г;
  • олія — для обсмажування.
рецепт страви зі свинини
Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Картоплю очистити, натерти, відтиснути зайвий сік і промити водою.
  2. Знову добре відтиснути, додати яйця, крохмаль, сіль і перець, перемішати.
  3. Свинину нарізати шматочками, відбити, натерти сіллю та подрібненим часником.
  4. Яйця збити вінчиком і занурити в них кожен шматок м’яса.
  5. На розігріту з олією сковороду викласти частину картопляної маси, сформувати основу, зверху покласти свинину й накрити картоплею.
  6. Обсмажити з обох боків до золотистої скоринки.
  7. Перекласти заготовки на деко з пергаментом і запікати за температури 180 °C протягом 25–30 хвилин.
  8. За 5 хвилин до готовності посипати натертим сиром і дочекатися, поки він розплавиться.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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