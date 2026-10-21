М’ясо з картоплею та сиром: рецепт ситної вечері

Страва зі свинини. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо звичайні котлети та відбивні вже набридли, спробуйте приготувати свинину в картопляній скоринці. Ароматний часник і сирна шапочка роблять цю страву особливо апетитною.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

картопля — 500 г;

сіль і перець — за смаком;

яйця — 3 шт.;

крохмаль — 1 ст. л.;

свинина — 350 г;

сіль — ½ ч. л.;

часник — 5 зубчиків;

яйця для панірування — 1–2 шт.;

твердий сир — 150 г;

олія — для обсмажування.

Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Картоплю очистити, натерти, відтиснути зайвий сік і промити водою. Знову добре відтиснути, додати яйця, крохмаль, сіль і перець, перемішати. Свинину нарізати шматочками, відбити, натерти сіллю та подрібненим часником. Яйця збити вінчиком і занурити в них кожен шматок м’яса. На розігріту з олією сковороду викласти частину картопляної маси, сформувати основу, зверху покласти свинину й накрити картоплею. Обсмажити з обох боків до золотистої скоринки. Перекласти заготовки на деко з пергаментом і запікати за температури 180 °C протягом 25–30 хвилин. За 5 хвилин до готовності посипати натертим сиром і дочекатися, поки він розплавиться.

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