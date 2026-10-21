М’ясо з картоплею та сиром: рецепт ситної вечері

Страва на вечерю "Ведмежа лапа": не котлети і не відбивні
Ua ru
21 жовтня 2026 21:04
Страва зі свинини. Фото: gospodynka.com.ua
Якщо звичайні котлети та відбивні вже набридли, спробуйте приготувати свинину в картопляній скоринці. Ароматний часник і сирна шапочка роблять цю страву особливо апетитною.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- картопля — 500 г;
- сіль і перець — за смаком;
- яйця — 3 шт.;
- крохмаль — 1 ст. л.;
- свинина — 350 г;
- сіль — ½ ч. л.;
- часник — 5 зубчиків;
- яйця для панірування — 1–2 шт.;
- твердий сир — 150 г;
- олія — для обсмажування.
Спосіб приготування
- Картоплю очистити, натерти, відтиснути зайвий сік і промити водою.
- Знову добре відтиснути, додати яйця, крохмаль, сіль і перець, перемішати.
- Свинину нарізати шматочками, відбити, натерти сіллю та подрібненим часником.
- Яйця збити вінчиком і занурити в них кожен шматок м’яса.
- На розігріту з олією сковороду викласти частину картопляної маси, сформувати основу, зверху покласти свинину й накрити картоплею.
- Обсмажити з обох боків до золотистої скоринки.
- Перекласти заготовки на деко з пергаментом і запікати за температури 180 °C протягом 25–30 хвилин.
- За 5 хвилин до готовності посипати натертим сиром і дочекатися, поки він розплавиться.
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