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Блюдо за 15 минут — завтрак или перекус: понадобится 5 шт. круглых лавашей

8 июля 2026 05:04
Хрустящие треугольники из лаваша с курицей. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак
Редактор

Когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное, этот рецепт станет настоящей находкой. Обычный лаваш, нежное куриное филе и хрустящая панировка превращаются в ароматный перекус, который нравится и взрослым, и детям. Готовится всего за 15 минут, а исчезает со стола ещё быстрее.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • куриное филе — 500 г;
  • круглый лаваш — 5 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • чеснок — 2–3 зубчика;
  • паприка — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • панировочные сухари — 150–200 г;
  • растительное масло — для жарки.
Приготовление блюда. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Куриное филе измельчить в блендере до состояния фарша.
  2. Добавить соль, перец, паприку и пропущенный через пресс чеснок, хорошо перемешать.
  3. На каждый круглый лаваш нанести тонкий слой куриной начинки. Разрезать лаваши на треугольники.
  4. Яйца взбить с щепоткой соли. Каждый кусочек лаваша сначала обмакнуть в яйцо, затем обвалять в панировочных сухарях.
  5. Обжарить треугольники на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до золотистой корочки.
  6. Готовый перекус выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
  7. По желанию в панировочные сухари можно добавить любимые специи для ещё более насыщенного аромата.

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