Быстрая гречка на сковороде: на гарнир, ничего варить не нужно

Гречка с шампиньонами. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт отлично выручает, когда хочется быстро приготовить сытный гарнир без лишней посуды и долгой варки. Гречка готовится прямо на сковороде вместе с грибами и овощами, поэтому получается особенно ароматной и насыщенной вкусом. В результате получается рассыпчатая, нежная гречка, которая прекрасно подходит и как самостоятельное блюдо, и как гарнир к мясу или овощам.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

шампиньоны — 300 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

гречка — 1 ст. л.;

специи — 1 ч. л.;

масло — для жарки;

соль — по вкусу;

зелень — для подачи.

Приготовление гречки. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке, а шампиньоны нарезать ломтиками. На сковороде разогреть немного масла, обжарить лук до мягкости, добавить морковь и довести овощи до легкого золотистого цвета. Добавить шампиньоны и готовить до испарения жидкости и легкого подрумянивания. Промытую гречку высыпать на сковороду, добавить специи и хорошо перемешать с овощами и грибами. Влить воду так, чтобы она покрывала крупу, добавить соль, накрыть крышкой и готовить на небольшом огне до мягкости гречки. Перед подачей посыпать свежей зеленью.

