Быстрая гречка на сковороде: на гарнир, ничего варить не нужно

Дата публикации 18 мая 2026 21:04
Гречка с шампиньонами. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт отлично выручает, когда хочется быстро приготовить сытный гарнир без лишней посуды и долгой варки. Гречка готовится прямо на сковороде вместе с грибами и овощами, поэтому получается особенно ароматной и насыщенной вкусом. В результате получается рассыпчатая, нежная гречка, которая прекрасно подходит и как самостоятельное блюдо, и как гарнир к мясу или овощам.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • шампиньоны — 300 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • гречка — 1 ст. л.;
  • специи — 1 ч. л.;
  • масло — для жарки;
  • соль — по вкусу;
  • зелень — для подачи.
рецепт гречки на сковороді
Приготовление гречки. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке, а шампиньоны нарезать ломтиками.
  2. На сковороде разогреть немного масла, обжарить лук до мягкости, добавить морковь и довести овощи до легкого золотистого цвета.
  3. Добавить шампиньоны и готовить до испарения жидкости и легкого подрумянивания.
  4. Промытую гречку высыпать на сковороду, добавить специи и хорошо перемешать с овощами и грибами.
  5. Влить воду так, чтобы она покрывала крупу, добавить соль, накрыть крышкой и готовить на небольшом огне до мягкости гречки. Перед подачей посыпать свежей зеленью.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
