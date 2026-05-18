Быстрая гречка на сковороде: на гарнир, ничего варить не нужно
Дата публикации 18 мая 2026 21:04
Гречка с шампиньонами. Фото: smakuiemo.com.ua
Этот рецепт отлично выручает, когда хочется быстро приготовить сытный гарнир без лишней посуды и долгой варки. Гречка готовится прямо на сковороде вместе с грибами и овощами, поэтому получается особенно ароматной и насыщенной вкусом. В результате получается рассыпчатая, нежная гречка, которая прекрасно подходит и как самостоятельное блюдо, и как гарнир к мясу или овощам.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- шампиньоны — 300 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- гречка — 1 ст. л.;
- специи — 1 ч. л.;
- масло — для жарки;
- соль — по вкусу;
- зелень — для подачи.
Способ приготовления
- Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке, а шампиньоны нарезать ломтиками.
- На сковороде разогреть немного масла, обжарить лук до мягкости, добавить морковь и довести овощи до легкого золотистого цвета.
- Добавить шампиньоны и готовить до испарения жидкости и легкого подрумянивания.
- Промытую гречку высыпать на сковороду, добавить специи и хорошо перемешать с овощами и грибами.
- Влить воду так, чтобы она покрывала крупу, добавить соль, накрыть крышкой и готовить на небольшом огне до мягкости гречки. Перед подачей посыпать свежей зеленью.
