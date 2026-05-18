Швидка гречка на пательні: на гарнір, нічого варити не потрібно

Гречка з печерицями.

Цей рецепт чудово виручає, коли хочеться швидко приготувати ситний гарнір без зайвого посуду і довгого варіння. Гречка готується прямо на пательні разом із грибами та овочами, тому виходить особливо ароматною і насиченою смаком. У результаті виходить розсипчаста, ніжна гречка, яка чудово підходить і як самостійна страва, і як гарнір до м’яса чи овочів.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

печериці — 300 г.;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

гречка — 1 скл.;

спеції — 1 ч. л.;

олія — для смаження.;

сіль — за смаком.;

зелень — для подачі.

Приготування гречки.

Спосіб приготування

Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на тертці, а печериці нарізати скибочками. На пательні розігріти трохи олії, обсмажити цибулю до м’якості, додати моркву і довести овочі до легкого золотистого кольору. Додати печериці та готувати до випаровування рідини й легкого підрум’янення. Промиту гречку висипати на пательню, додати спеції та добре перемішати з овочами і грибами. Влити воду так, щоб вона покривала крупу, додати сіль, накрити кришкою і готувати на невеликому вогні до м’якості гречки. Перед подачею посипати свіжою зеленню.

