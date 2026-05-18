Швидка гречка на пательні: на гарнір, нічого варити не потрібно
Ua ru
Дата публікації: 18 травня 2026 21:04
Гречка з печерицями. Фото: smakuiemo.com.ua
Цей рецепт чудово виручає, коли хочеться швидко приготувати ситний гарнір без зайвого посуду і довгого варіння. Гречка готується прямо на пательні разом із грибами та овочами, тому виходить особливо ароматною і насиченою смаком. У результаті виходить розсипчаста, ніжна гречка, яка чудово підходить і як самостійна страва, і як гарнір до м’яса чи овочів.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- печериці — 300 г.;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- гречка — 1 скл.;
- спеції — 1 ч. л.;
- олія — для смаження.;
- сіль — за смаком.;
- зелень — для подачі.
Спосіб приготування
- Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на тертці, а печериці нарізати скибочками.
- На пательні розігріти трохи олії, обсмажити цибулю до м’якості, додати моркву і довести овочі до легкого золотистого кольору.
- Додати печериці та готувати до випаровування рідини й легкого підрум’янення.
- Промиту гречку висипати на пательню, додати спеції та добре перемішати з овочами і грибами.
- Влити воду так, щоб вона покривала крупу, додати сіль, накрити кришкою і готувати на невеликому вогні до м’якості гречки. Перед подачею посипати свіжою зеленню.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак
Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.
Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.
Читайте також:
Реклама