Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Швидка гречка на пательні: на гарнір, нічого варити не потрібно

Швидка гречка на пательні: на гарнір, нічого варити не потрібно

Ua ru
Дата публікації: 18 травня 2026 21:04
Швидка гречка на пательні: на гарнір, нічого варити не потрібно
Гречка з печерицями. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт чудово виручає, коли хочеться швидко приготувати ситний гарнір без зайвого посуду і довгого варіння. Гречка готується прямо на пательні разом із грибами та овочами, тому виходить особливо ароматною і насиченою смаком. У результаті виходить розсипчаста, ніжна гречка, яка чудово підходить і як самостійна страва, і як гарнір до м’яса чи овочів.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE

Вам знадобиться:

  • печериці — 300 г.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • гречка — 1 скл.;
  • спеції — 1 ч. л.;
  • олія — для смаження.;
  • сіль — за смаком.;
  • зелень — для подачі.
рецепт гречки на сковороді
Приготування гречки. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на тертці, а печериці нарізати скибочками.
  2. На пательні розігріти трохи олії, обсмажити цибулю до м’якості, додати моркву і довести овочі до легкого золотистого кольору.
  3. Додати печериці та готувати до випаровування рідини й легкого підрум’янення.
  4. Промиту гречку висипати на пательню, додати спеції та добре перемішати з овочами і грибами.
  5. Влити воду так, щоб вона покривала крупу, додати сіль, накрити кришкою і готувати на невеликому вогні до м’якості гречки. Перед подачею посипати свіжою зеленню.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Читайте також:
гречка рецепт гарнір
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації