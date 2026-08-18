Чай из бархатцев: почему стоит попробовать и как его заваривать
Бархатцы можно выращивать не только для украшения клумбы — из их ароматных цветов готовят необычный золотой чай. Горячий напиток обладает ярко выраженным цветочно-пряным вкусом, поэтому особенно понравится любителям травяных чаев. В народной фитотерапии бархатцы используют и для приготовления настоев.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно заваривать чай из бархатцев и что стоит знать перед дегустацией.
Чем полезен чай из бархатцев
Бархатцы давно используются в народной фитотерапии. Напиток обладает насыщенным ароматом и может стать интересной альтернативой привычным травяным чаям. На сайте травницы Натальи Земной "Зелена планета Земної" растение описывают как эфиромасляное и советуют использовать его для поддержания работы органов пищеварения, печени и почек.
Кому не стоит пить чай из бархатцев
Даже травяные напитки подходят не всем. Бархатцы могут вызвать аллергическую реакцию. Осторожность также необходима:
- беременным и кормящим женщинам;
- людям с камнями в желчном пузыре;
- при обострении панкреатита или холецистита;
- людям с хроническими заболеваниями;
- тем, кто регулярно принимает лекарственные препараты.
Какие бархатцы можно заваривать
Лучший вариант — выращенные своими руками бархатцы, фиточай из аптеки или сырье, о происхождении которого вы точно знаете.
На сайте "Зелена планета Земної" рекомендуют использовать чернобрывцы высокие (Tagetes erecta) и чернобрывцы раскидистые (Tagetes patula).
Нельзя использовать бархатцы, которые:
- выращены на городской клумбе;
- сорваны на обочине дороги;
- куплены в магазине декоративных цветов;
- являются исключительно декоративным сортом;
- обработаны пестицидами.
Как заваривают бархатцы в лечебных целях
В фитотерапии настои обычно делают более концентрированными и оставляют настаиваться дольше, тогда как кулинарный чай готовят более мягким, чтобы получить приятный вкус и аромат.
Наталья Земная для приготовления настоя советует брать один измельченный цветок бархатца или чайную ложку измельченных цветов и листьев. Затем залить стаканом кипятка и оставить на 30-40 минут.
Как заварить вкусный чай из бархатцев
Кулинарный портал Frolic & Fare предлагает легкий вариант напитка из бархатцев.
Вам понадобится:
- вода — 1 чашка (250 мл);
- свежие или сушеные лепестки бархатцев — 1 ст. л.;
- мед или другой подсластитель — по желанию.
Способ приготовления
- Довести воду до кипения, снять с огня и оставить примерно на минуту.
- Добавить лепестки бархатцев и дать напитку настояться всего 3–5 минут.
- Затем процедить и по желанию добавить немного меда.
Короткая заварка дает более легкий напиток без чрезмерной горечи. Вкус бархатцев получается пряным, с цитрусовыми нотками, а некоторые сорта имеют более мягкий и сладкий аромат.
А к ароматному чаю предлагаем вам приготовить вкусный десерт
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