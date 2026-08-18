Манник на кефире: простой пирог без сложных ингредиентов

Пирог на кефире "Три стакана": рецепт воздушного бисквита на манке
Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 03:04
Пирог на кефире. Фото: smachnenke.com.ua
Этот пирог на кефире — один из тех простых домашних рецептов, которые легко приготовить к чаю. Манная крупа делает выпечку нежной, а ваниль придает приятный аромат. Подавать его можно с вареньем, медом или сгущенным молоком.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кефир — 300 г;
- манная крупа — 250 г;
- сахар — 300 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сливочное масло — 50 г;
- сода — 5 г;
- соль — 2 г;
- ванилин — 1 г.
Способ приготовления
- Разогреть духовку до 180 °C. В миске смешать манную крупу, сахар, соль, ванилин и соду.
- Добавить яйцо, растопленное или мягкое сливочное масло и кефир.
- Перемешать до однородности и оставить тесто на 10–15 минут.
- Форму диаметром 20 см застелить пергаментом, бока смазать маслом.
- Перелить тесто в форму и выпекать около 30 минут.
- Готовность проверить деревянной шпажкой. Если она выходит сухой, пирог можно доставать.
- Дать маннику немного остыть, после чего вынуть из формы и подать к чаю. Пирог получается мягким, ароматным и сладким.
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